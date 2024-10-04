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▲池承炫（中）近日在申東燁（右）的網路節目中，坦承自己罹患不治之症，所以才戒菸戒酒。（圖／池承炫IG）

▲池承炫（左）在《太陽的後裔》中飾演「安上尉」，和宋仲基（右）有多段打戲，讓人印象深刻。（圖／池承炫IG）

南韓演員池承炫近日在張娜拉主演的韓劇《好搭檔》中飾演張娜拉的丈夫，名氣水漲船高，但其實42歲的池承炫已經出道許多年，因為一直都是演配角的關係，長年沒沒無聞，但他仍很拚命在演藝圈打滾，每當被人看見都會覺得很欣慰；不過拚命三郎的個性，讓池承炫身體亮紅燈。近日他在網路節目坦言，雖然池承炫沒明說是什麼疾病，也強調病況沒有很危急，但仍讓粉絲相當擔心，希望他能夠好好照顧身體。池承炫是南韓資深綠葉演員，曾演過《太陽的後裔》、《月桂樹西裝店的紳士們》、《陽光先生》等知名韓劇，直到近幾年才慢慢開始闖出知名度。今年憑藉韓劇《好搭檔》，飾演張娜拉出軌的渣男丈夫，實力再度收穫好評。近日他登上網路節目暢談人生經歷，無預警曝光得了「不治之症」的消息，讓粉絲相當錯愕；池承炫說，這個病雖然沒有很危急，但確實是無法痊癒的疾病。由於該檔網路節目是主持人來與賓邊喝酒、邊聊天的形式，因此池承炫聊到一半才坦言生病，為了健康著想今年已經戒菸戒酒，突如其來的發言讓主持人申東燁也嚇壞，當場結巴，之後才回過神來安慰池承炫：「沒事沒事…戒菸當然非常好，酒也確實沒必要」。池承炫也聊到自己的坎坷演藝路，他說自己出道15年，曾有一次碰上完全沒有戲劇、代言的情況，讓他陷入經濟危機；當時他打算跟老婆在社區附近開小吃店，因為老婆手藝實在是非常好，但一切都決定後卻碰上《太陽的後裔》爆紅，讓他飾演的朝鮮特戰部隊官員「安上尉」受到關注。當時池承炫的老婆就鼓勵他，希望他能繼續從事熱愛的戲劇事業，因此他才一路堅持到今天。