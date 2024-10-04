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受到美股跌多漲少影響，台股今（4）日開高一度衝上22493點，但遇上山陀兒颱風，一連2天休市，市場氛圍保守，美東碼頭罷工落幕，貨櫃三雄全面重挫，重電族群走弱，使得指數走低，臨收盤前半小時更一度重挫近200點。不過收盤時隨台積電尾盤翻紅，帶動台股跌勢收斂，終場以22302.71點作收、下跌87.68點，守住季線，成交金額達4022.5億元。原本受到美東碼頭工人罷工，有望推升運價走高利多消息，帶動航運股走強，貨櫃三雄表現亮眼，尤其萬海更在上週兩度漲停。但隨著美東碼頭罷工3天與資方達成協議，宣告罷工結束後，貨櫃三雄今日受挫，萬海更是跌停價89.3元作收，長榮、陽明則是開盤走跌超過9%，分別以186元、64元作收。雖然航運股走弱，但權值股台積電擔起今日的撐盤要角，盤中一度觸及986元、上漲14元，午盤浮現獲利了結賣壓一度翻黑，但終場拉回以977元作收，漲5元或0.51%。鴻海則是以194元收，漲7元或3.74%。聯發科以1230元作收，漲20元或1.65%收。