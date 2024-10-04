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山陀兒颱風襲台，該不該放颱風假引發爭議，三三會理事長林伯豐指出，放一天颱風假台灣一天損失至少315億元。對此，富邦集團董事長蔡明忠今（4）日表示，地方首長面對要不要放颱風假真的是非常考驗，但大氣本來就捉摸不定，沒人說的準，「該不該放見仁見智」，但身為台北市民，「我覺得可以接受」，而且也不見得對經濟都是損失，KTV、百貨公司人潮都爆滿。蔡明忠今日出席第五屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，會前受訪時被問到颱風假爭議，他說，他不是要挑戰好友、也是前輩林伯豐的說法，林伯豐是用簡單數學365天去除GDP數字，算出來1天是315億元，當地方首長面臨要不要放颱風假，真的是非常考驗，氣象局數字能不能100%準確，大氣這種東西本來就捉摸不定，沒人說得準。不過，蔡明忠認為，地方首長是比較保守看待颱風假，身為市民，起碼在台北市，他覺得可以接受，尤其這次高雄、屏東都受創，連放4天颱風假，高雄市長陳其邁也很英明地說，讓大家回去修復整理家園，這都是很便民的考慮。蔡明忠說，颱風假該不該放「見仁見智」，當然，最開心的是KTV，前天宣布放假訂位馬上爆滿，颱風假對經濟完全是損失嗎？不見得，尤其這次碰到有些百貨公司周年慶，到店人數都是破錶，對整體經濟消費上也所幫助。