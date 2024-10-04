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▲郭宗坤昨日語重心長發文，表示別為過去的人和事念念不忘。（圖／郭宗坤臉書）

▲郭宗坤今日稍早2度於臉書寫下雞湯文，抒發自己的真實心聲。（圖／郭宗坤臉書）

▲柯以柔和車友Joseph交往，大方認愛曬出放閃照。（圖／柯以柔臉書）





女星柯以柔與前夫郭宗坤離婚訴訟經歷長達4年的時間，終於在2022年正式落幕，2人也各自展開新生活。今年6月柯以柔才被拍到和車友Joseph互動親密，當時她也大方認愛，昨（3）日柯以柔迎來45歲生日，她罕見曬出與男友的同框合照。前夫郭宗坤則分別於昨日與今日稍早在臉書有感而發寫下長文，疑似吐露離婚後的真實心聲。郭宗坤昨日晚間在臉書發文，意有所指發長文寫道：「别為過去的人和事念念不忘，再好，都是過去；再美，都是曾經。昨天的太陽，曬不到今天的衣裳，過好今天，就是快樂人生。每個昨天將會是快樂的夢境，每個明天將會是一線快樂的曙光。」全文長達335字疑似在訴說自己的心境。今日稍早，郭宗坤再度於臉書寫下雞湯文，他分享多段自身經驗解釋「無明」一詞。粉絲也紛紛猜測郭宗坤是受到前妻柯以柔公布新歡照片的影響才會發文：「通常喝了酒才能寫這麼多」、「最怕道理都懂，而自己的心無法隨緣覺察。」柯以柔昨日迎來45歲生日，她罕見曬出與男友Joseph的同框照，同時深情告白對方：「2024學會騎公路車、也因為和好友一起騎車認識Jo先生，能有一個共同興趣的伴很開心也很幸運。」甜蜜發文閃瞎眾人，大批粉絲與好友們也紛紛獻上祝福。