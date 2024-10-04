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▲未來一週台灣天氣受東北季風影響，氣溫要慢慢開始下滑，體感轉涼。（圖／中央氣象署）

▲東北季風將導致北部、東半部、山區出現降雨，不過比起本週，穩定許多。（圖／中央氣象署）

「龜速怪颱」山陀兒在台灣上空消散後，未來天氣將受東北季風主導，中央氣象署指出，週末兩天各地氣溫還算溫暖偏熱，但下週一（10/7）將有東北季風南下，溫度逐日下降，雙十國慶日也被影響，北台灣較為明顯。氣象專家、台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興更提及，10月中旬後半要留意宜蘭將有持續且異常的降雨發生機率。氣象署預報員李孟軒指出，週末台灣受「偏東風」影響，迎風面東半部有「局部短暫陣雨」，中午後南台灣、中部以北近山區有午後局部雷陣雨。各地白天高溫則可回到攝氏30至32度，早晚低溫則是攝氏24至26度。下週一東北季風開始影響，整天慢慢降溫，下週二，北部、東半部早晚低溫僅剩攝氏21至24度，一直持續到下週四國慶日；下週三、下週四，南台灣也會降溫，低溫約攝氏22至24度左右，但白天高溫大致上維持攝氏30度左右，天氣感受已經要慢慢變涼。賈新興則說明，明（5）日午後，桃園以南山區、中南部有局部短暫陣雨。週日（10/6）午後，苗栗以南山區有零星短暫陣雨。下週一清晨，花東沿海有零星短暫雨，午後東北季風增強，苗栗以南山區、中南部及北海岸至東北角有零星短暫陣雨。下週二，桃園以北及宜蘭有局部雨，午後桃園以南山區、中南部及花蓮有局部短暫陣雨。下週三，東北角至宜蘭有零星短暫雨，午後山區、嘉義以南及宜花有局部短暫陣雨。國慶日至10月13日，午後山區有零星短暫雨。特別要注意，國慶日後至10月中旬前半，台灣降雨偏少，但10月中旬後半起，留意「宜蘭」有持續性且異常降雨發生的機率。