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▲楊謹華以《不良執念清除師》入圍第59屆金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。（圖／翻攝臉書）

▲Netflix台灣影集《影后》受邀參加第29屆釜山影展。（圖／Netflix提供）

Netflix台灣影集《影后》入選第29屆釜山影展，導演嚴藝文導演帶著演員謝盈萱、楊謹華、陳庭妮一起前進釜山，今（4）日和台灣媒體進行線上聯訪，其中楊謹華憑藉《不良執念清除師》，入圍金鐘59「戲劇節目女配角獎」，若是得獎的話老公會不會有特別的獎勵？她開玩笑表示要用她新學的韓語說：「哥哥，請買包包給我！」謝盈萱、陳庭妮還爆料她在釜山用同一句話開撩帥保全，把對方逗得心花怒放。近日也入圍本屆金鐘視帝的吳慷仁，因與中國經紀公司簽約新聞鬧得沸沸揚揚，面對昔日他曾說過的「台灣演戲題材受限」，媒體也越洋提問，不過幾位演員則是一起沉默了5秒，場面微尷尬。楊謹華提到入圍心情「真的很開心」，被問有無把握會得獎？她坦然表示：「我說有把握，它還是這樣；我說沒把握，它也是這樣。」只能說很感謝評審的鼓勵，不管是評審還是觀眾的鼓勵，演員都很需要。這次楊謹華以女配角入圍，她認為心情上並沒有任何不同，也有傳訊息給劇中的兒子、入圍本屆視帝的曾敬驊互相恭喜。說起若得獎老公有無特別獎勵？楊謹華笑說她會用韓語跟老公說：「哥哥，請買包包給我！」得獎的話很開心，但沒有的話也就照樣過日常生活。而雖然楊謹華只會這一句韓語，也足以讓她在韓國的幾天之中走跳，謝盈萱爆料楊謹華用這句話，讓帥氣的保全都成為她的粉絲，整個被逗得心花怒放，楊謹華表示因為看保全們都很嚴謹，想讓他們放鬆一下，所以才開個玩笑。謝盈萱、楊謹華、陳庭妮同為演出過各種不同類型作品的演員，而近日新聞熱度頗高的吳慷仁曾說過「台灣演戲題材受限」一事，媒體越洋提問對此有何看法？現場則是陷入一陣沉默，最後才由陳庭妮拿起麥克風回應：「我覺得每個作品對我來說都是很大的挑戰，一直在學習的路上，接戲的想法就是做好角色功課，其他都是緣分。」