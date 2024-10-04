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台灣晚婚又晚育的女性愈來愈多，根據統計，新生兒媽媽有超過3成為高齡產婦，且超過5成高齡產婦中生第1胎，生產風險大增。因此，國健署今（4）日提醒，謹記紀錄完整、規律產檢、寫下疑慮、家人陪伴等4要訣，有助於孕婦及寶寶健康。根據內政部人口統計資料顯示，112年出生超過13.3萬名嬰兒當中，有超過3成為35歲以上的產婦所生，也有超過5成為產婦所生育的第1胎。隨著生育年齡延後，孕程及生產風險隨之增加，新手孕媽咪在面對未知的生活與變化時，往往夾雜著緊張與焦慮。為了提供準媽媽在孕期所需的健康照護，國健署表示，自110年起擴大產檢服務，將產檢次數增加為14次，並提供3次一般超音波檢查、2次產前健康照護衛教指導、1次妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及產前乙型鏈球菌篩檢，也將各項產檢服務相關資訊，集結於孕婦健康手冊，藉由豐富資訊的提供，以及檢查結果的紀錄，讓孕媽咪們能在懷孕歷程當中，進行自我產檢管理以及監測自己和胎兒健康。同時，國健署提供產檢4要訣，包含資料紀錄要完整、規律產檢避風險、產檢提問解疑惑、家人陪伴相符持。其中，資料紀錄要完整需提供年齡、胎次、最後一次月經日期、身高體重、用藥紀錄健康狀態等，提供產檢醫師全面了解孕媽咪。另規律產檢則可確認胎兒發育、母體變化，有異常也能及早給予適當治療，預防妊娠併發症風險，守護母嬰健康。國健署提醒，懷孕過程中，有任何疑慮可以在健康手冊中記下，產檢時詢問醫師、助產師、護理師，避免在檢查時緊張或其他因素而忘記想問什麼。此外，懷孕期間，家人陪伴很重要，除了陪產檢外，也可以一起學習、了解相關資訊，注意營養均衡，改善不良生活習慣，準備孕產及嬰兒用品等，陪伴身心放鬆、幫忙按摩等，都能促進孕媽咪及寶寶的健康，降低高危險妊娠的風險。