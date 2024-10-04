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海軍司令唐華日前接受《經濟學人》（The Economist）雜誌專訪，指出中國解放軍在賴清德政府上台後，實施「蟒蛇戰略」來施壓台灣，解放軍已準備好，只要願意隨時可以封鎖台灣。中華戰略前瞻協會研究員揭仲今（4）日表示，唐華司令對共軍活動的描述一點都不誇張，事實上從今年2月以來，共軍在台灣周邊的活動，呈現「軍艦常態性部署的數量倍增」、「機艦聯合戰備警巡常態化」，與「派遣大規模機群進入台灣周邊頻率大增」等三大趨勢，「演練戰時任務」的意味越來越濃厚。揭仲說，在「軍艦常態性部署的數量倍增」部分，共軍從2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台後，就開始在台灣周邊海域的四個端點，常態性地各部署1艘軍艦；但從今年3月1日起，共軍在台灣周邊海域常態性部署的軍艦數量明顯增加，平均每天已達8艘次，是總統大選前平均每天約4艘次的二倍。在「機艦聯合戰備警巡常態化」部分，揭仲指出從今年2月1日迄9月30日，共軍在台灣周邊，已無預警地實施「機艦聯合戰備警巡常態化」多達28次，其中8月更多達5次。在「派遣大規模機群進入台灣周邊」部分，揭仲統計從5月1日至9月30日這153天中，中共軍機在台灣周邊單日出動超過20架次的天數高達48天，平均每三天就出現一次，7月10當天更多達66架次；更值得注意的是，其中包括多次的「大機群連日出動」演練，即連續數日派遣超過20架次的機群前往台灣周邊，例如7月2日至7月5日，共軍在四天內共出動118架次軍機，9月10日至9月13日這四天也有93架次。揭仲認為，從近期共軍在台灣周邊活動的三大趨勢，可看出共軍不僅已增加在台灣周邊常態性部署的機艦數量，也採取措施提升應付突發狀況之海空戰備兵力的數量與迅速出擊能力，以便有需要時能在短時間內派遣更多的兵力、更快地抵達指定的戰術位置，實施「聯合封鎖作戰」切斷我對外海空交通，或是對我政府施加高強度的壓力。