鄭怡靜被淘汰！世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽，我國「一姊」鄭怡靜今（4）在女單8強賽遭遇中國大陸范思琦，也是雙方生涯的第二度交手，在開賽先丟3局的情況下，鄭怡靜卻連趕3局扳平，但決勝局鄭怡靜卻出現失誤過多的狀況，讓范思琦以4：3獲勝搶下4強門票。鄭怡靜台灣桌球一姐鄭怡靜上午在WTT中國大滿貫賽女雙止步4強，下午隨即再戰女單8強賽事，可惜無緣4強，也讓台將在這次賽事全軍覆沒。
鄭怡靜一日兩敗 無緣晉級
名列世界第10的鄭怡靜，在這次中國大滿貫賽「雙線出擊」，她與李昱諄榮膺女雙頭號種子，稍早4強賽碰上世界球后孫穎莎與王藝迪的地主組合，以總局數0:3落敗，錯過女雙決賽門票。
鄭怡靜在這次賽事名列女單第7種子，在昨天16強賽擊敗地主選手王曉彤後，今天再戰另一名大陸選手范思琦，兩人過去曾有一次交手紀錄是在去年WTT杜哈站賽事，當時由范思琦以3：1取勝。
鄭怡靜今天又一次陷入苦戰，在前三局中范思琦分別以11：9、11：8、11：4取得局數3：0聽牌優勢，鄭怡靜雖然在接下來3局表現回穩，以11：4、11：5、11：7扳平戰局，不過決勝局仍落敗。。
決勝局范思琦打出4：1開局攻勢，並趁著鄭怡靜失誤偏多逐漸將領先優勢擴大，最終范思琦也以11：4拿下4強賽門票。
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名列世界第10的鄭怡靜，在這次中國大滿貫賽「雙線出擊」，她與李昱諄榮膺女雙頭號種子，稍早4強賽碰上世界球后孫穎莎與王藝迪的地主組合，以總局數0:3落敗，錯過女雙決賽門票。
鄭怡靜在這次賽事名列女單第7種子，在昨天16強賽擊敗地主選手王曉彤後，今天再戰另一名大陸選手范思琦，兩人過去曾有一次交手紀錄是在去年WTT杜哈站賽事，當時由范思琦以3：1取勝。
鄭怡靜今天又一次陷入苦戰，在前三局中范思琦分別以11：9、11：8、11：4取得局數3：0聽牌優勢，鄭怡靜雖然在接下來3局表現回穩，以11：4、11：5、11：7扳平戰局，不過決勝局仍落敗。。
決勝局范思琦打出4：1開局攻勢，並趁著鄭怡靜失誤偏多逐漸將領先優勢擴大，最終范思琦也以11：4拿下4強賽門票。