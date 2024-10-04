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▲鄭怡靜今天又一次陷入苦戰，在前三局中范思琦分別以11：9、11：8、11：4取得局數3：0聽牌優勢，鄭怡靜雖然在接下來3局表現回穩，以11：4、11：5、11：7扳平戰局，不過決勝局仍落敗。（圖／WTT官網）

鄭怡靜被淘汰！世界桌球職業大聯盟（WTT）中國大滿貫賽，名列世界第10的鄭怡靜，在這次中國大滿貫賽「雙線出擊」，她與李昱諄榮膺女雙頭號種子，稍早4強賽碰上世界球后孫穎莎與王藝迪的地主組合，以總局數0:3落敗，錯過女雙決賽門票。鄭怡靜在這次賽事名列女單第7種子，在昨天16強賽擊敗地主選手王曉彤後，今天再戰另一名大陸選手范思琦，兩人過去曾有一次交手紀錄是在去年WTT杜哈站賽事，當時由范思琦以3：1取勝。鄭怡靜今天又一次陷入苦戰，在前三局中范思琦分別以11：9、11：8、11：4取得局數3：0聽牌優勢，鄭怡靜雖然在接下來3局表現回穩，以11：4、11：5、11：7扳平戰局，不過決勝局仍落敗。。