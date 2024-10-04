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美國媒體揭露，提供台灣愛國者飛彈、長程預警雷達技術供售業務的美商雷神公司，發生對盟國虛報軍售價格情事。美國司法部目前已與雷神達成認罪協商，不當得利將全數返還給台灣。民眾黨立委林憶君今（4）日表示，相較透過美國政府居中監督的軍售管道，直接商售管道更容易發生弊案，國造潛艦後續艦的聲納系統也是雷神公司產品。國防部長顧立雄表示，商售部分會加強監督力道。林憶君表示，相較透過美國政府居中監督的軍售管道（FMS），直接商售管道（DCS）少了美國政府居中監督，更容易發生弊案，尤其國造潛艦後續艦的聲納系統，也是雷神公司產品。林憶君呼籲，國防部應儘速檢討如何針對直接商售管道建立更嚴謹的防弊機制。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。媒體詢問立委示警國造潛艦後續艦的聲納系統，也是雷神公司產品，提醒加強監督。顧立雄表示，商售部分確實要加強監督，會透過商源訪查、比價這些程序來防止商售的弊端。