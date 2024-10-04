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受到美股跌多漲少影響，台股今（4）日開高走低，美東碼頭罷工落幕，貨櫃三雄全面重挫，重電族群走弱，尾盤隨台積電翻紅，帶動台股跌勢收斂，終場以22302.71點作收、下跌87.68點，守住季線，成交金額達4022.5億元。三大法人合計賣超230億元。美東碼頭工人罷工落幕，航運股股價綠成一片，貨櫃三雄受挫，萬海跌停價89.3元作收，長榮、陽明則是開盤走跌超過9%，分別以186元、64元作收。但權值股台積電擔起今日的撐盤要角，盤中一度觸及986元、上漲14元，午盤浮現獲利了結賣壓一度翻黑，但終場拉回以977元作收，漲5元或0.51%。另鴻海則是以194元收，漲7元或3.74%。聯發科以1230元作收，漲20元或1.65%收。統計三大法人買賣超情況，外資「連3賣」今日再賣超223億元，投信則是「連2買」買超34.88億元，自營商賣超41.86億元，其中，自營商（自行買賣）賣超17.86億元、自營商（避險）賣超24億元，三大法人合計賣超230億元。