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▲張雅筑分享媽媽替自己訂了公司旁的飯店，要她颱風夜下班直接去住。（圖／張雅筑 Threads）

▲張雅筑媽媽叫她不要回家，感動之餘她也開玩笑說：是壓榨嗎？（圖／張雅筑 Threads）

山陀兒颱風侵台，全台受到影響連2日停班停課，然而主播張雅筑在社群上發文寫下：「主播沒在跟你放颱風假」，並透露自家媽媽幫她訂了公司旁邊的六福萬怡飯店，要女兒下班就別回家了，直接去飯店睡一覺後，明天再直接去上班，感動之餘她開玩笑表示：「明為獎勵，實則壓榨？」身為新聞主播的張雅筑，即使風大雨大也是要堅守崗位，她在Threads上分享媽媽因為擔心她通勤的安危，特地為她訂了一間飯店房間，就在公司旁邊，讓她免去冒著風雨回家的危險。張雅筑也在限時動態中分享了一張在飯店打卡的照片，並透露她媽媽跟她說：「颱風天你不要開車上下班，我幫你訂公司旁邊的飯店，今天下班你就去睡，不要回家，明天直接去上班。」附上一排感動的表情，不過她也開玩笑表示：「這是明為獎勵我，實則壓榨下屬？」許多網友看了都回覆：「已羨慕，有這麼好的娘」、「辛苦了，我們看的新聞就麻煩你了」、「有媽咪，我們永遠都像個寶！」還有網友留言建議她不如請假，張雅筑則回應：「主播請假會開天窗」，並透露颱風天新聞業都在瘋狂加班。