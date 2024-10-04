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台積電創辦人張忠謀今（4）日現身蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，他受訪時除預告將參加今（2024）年10月26日台積電運動會之外，也透露自傳下冊應該會在11月底正式出版，只是對於內容不願多說，僅表示，「你們有興趣的話就買一本來看」。富邦集團今日舉行第5屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，由於張忠謀也是評審之一，今日也受邀出席。不過，對於台積電稱防颱措施是「例行公事」，引起外媒高度關注，張忠謀會前受訪時不願多談，只說，自己颱風天在家看電影，還買了一本書看，還透露今年將參加10月26日台積電運動會，這也是每年最開心的事情。至於外界期待已久的張忠謀自傳下冊何時推出？張忠謀表示，已在2周前校稿，應會在11月底正式出版，不過，對於下冊內容，張忠謀並未透露，僅說，「你們有興趣的話就買一本來看」。此外，張忠謀在上台致詞時也提到，蔡萬才台灣貢獻獎自2015年創辦至今已滿10年，此為2年一屆的獎項，每屆都經過詳細審慎討論，深怕有遺珠之憾，事實上每位被推薦人選都是不同領域佼佼者，對台灣社會有不同服務與貢獻，換言之，在台灣貢獻社會、服務人群的正向力量處處可見。張忠謀認為，蔡萬才家族創立獎項目的是希望獎勵對社會有貢獻的正向力量，讓得獎者可繼續發光、擴大影響力，也讓社會有依從學習的榜樣，每次選出的得獎人都讓外界認可實至名歸，如果真要說稍有遺憾的話，就是歷屆被推薦人選較缺乏財經管理、科學生技、政治教育等類別的個人或團體，希望往後屆次有機會出現這類被推薦者。