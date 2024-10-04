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▲整條窗溝冒出大量泡泡，占據了幾乎一半窗戶，紗窗上還黏了一小片樹葉，夢幻的泡泡與颱風天背景形成強烈對比。（圖／翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

▲山陀兒颱風3日12時40分登陸高雄小港之後，經過17個小時，在今（4）日清晨5點減弱為熱帶性低氣壓。（圖／中央氣象署）

山陀兒颱風重創南台灣，高雄、屏東災情尤其嚴重，目前仍在慢慢復原當中。一名網友分享颱風可愛小插曲，他之前習慣將洗碗精放在窗溝上，日積月累之下，這次颱風帶來強風大雨，竟讓整排窗戶冒出許多七彩泡泡，突然其來的夢幻場景讓他瞬間傻眼，也讓不少人笑喊：「突然就迪士尼劇情！」一名網友昨（3）日在臉書社團「爆廢公社」中，曬出自家廚房連接陽台的窗戶，並寫下「常把洗碗精放在窗溝上，剛剛檢查廚房嚇了一跳。」只見整條窗溝冒出大量七彩泡泡，占據了幾乎一半窗戶，紗窗上還黏了一小片樹葉，夢幻的泡泡與颱風天背景形成強烈對比。這個奇景吸引將近1萬人按讚朝聖，眾人全笑翻直呼，「小孩們看到一定超開心」、「突然就迪士尼劇情」、「夢幻廚房在你家」、「山陀兒到你家吹泡泡」、「這應該是今天最療癒的畫面了」、「風雨飄搖中的可愛場景」、「好夢幻的災情」。還有不少人建議原PO，這是個清洗窗戶的好機會，不如就趁機大掃除清潔。山陀兒颱風今日清晨消散在台灣上空，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，山陀兒颱風警報雖然已經解除，但東北季風、颱風殘餘水氣都還在，基隆北海岸、東北角一帶，白天期間仍要注意較大的雨勢，週末天氣較為穩定，下週一（10/7）另一波東北季風，將會有感降溫。