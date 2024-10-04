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民眾黨立法院黨團今（4）日提案限列議程，內容不包括明年度總預算，並獲得國民黨團支持。對此，民進黨立委吳思瑤批評，藍白再次表決擋下總預算的列案，不只不給審查，是連列案都擋，「這種立委，傷害全民比颱風還不長眼！」明年度中央政府總預算案日前在立法院會遭藍白聯手退回程序委員會，立法院會今表決院會議程時，國民黨、民眾黨立委再度聯手，表決結果56票贊成、50票反對，總預算案仍未列議程，繼續擱置。對此，吳思瑤表示，「看清楚，就是這些人！只搞政爭，不顧民生！」她說，一場風災釀成災情，並沒有讓藍白立委體恤民意，回頭是岸。吳思瑤批評，藍白再次表決擋下總預算的列案，不只不給審查，是連列案都擋，更扯的是，癱瘓憲法法庭的《憲法訴訟法》藍白硬是列入議程，鬥臭司法比審查總預算更重要、更優先，「這種立委，傷害全民比颱風還不長眼！」此外，民進黨立委黃捷也說，國民黨和民眾黨以56票多數，再次杯葛掉總預算，山陀兒颱風對高雄帶來重大災損，全市無一倖免，各縣市也有嚴重災情，但藍白仍對人民的需求視而不見；她感嘆，「救命錢一刻不能等，毫無道理的杯葛，最終受傷的仍是人民」。