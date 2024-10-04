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▲附近監視器拍下名嘴張友驊（紅圈處）跌倒經過。（圖／翻攝畫面）

▲張友驊目前命危，跌倒後一度失去呼吸心跳，還在醫院搶救當中。（圖／資料照）

69歲資深名嘴張友驊昨（3）日晚間和妻子在台北吳興街住處附近散步，突然倒地撞到頭，一度失去呼吸心跳被送醫搶救。目前有消息指出，張友驊命危已經裝上葉克膜，且颱風夜當天張友驊不是滑倒才重摔，而是心臟驟停才失去意識。但有知情人指出，張友驊心臟檢查沒有問題，沒有狹窄或是心肌梗塞，目前尚不確定倒地主因，還有待家屬、相關單位進一步說明。根據《ETtoday新聞雲》報導，69歲資深名嘴張友驊送醫後情況疑似不樂觀，昨夜救護人員到場，就立即替他進行心肺復甦術及AED救治，張友驊才在現場恢復微弱呼吸心跳，但他狀況依舊很危急，因此送到醫院後已經裝上葉克膜來供氧，目前張友驊仍在搶救當中。台北醫學大學附設醫院證實，張友驊確實是送到他們院所治療，但未獲得家屬授權他們不能透露詳細病況。先前也有媒體報導張友驊是心臟驟停才在散步途中倒地，因此頭部受到嚴重撞擊，但《ETtoday新聞雲》指出，知情人表示張友驊送醫後已經做了心臟方面的相關檢查，確認心臟沒有問題，不是心肌梗塞，跌倒原因還有待進一步釐清。知情人更稱，張友驊現階段除了裝上葉克膜，醫院還採取低溫療法保護其腦部功能，他目前還在昏迷當中，意識尚未恢復，還要再多觀察幾天。不少粉絲、觀眾得知張友驊現況，也在臉書幫他集氣，紛紛留言祝福張友驊，希望他病情由危轉安、早日康復。而張友驊除了是政治評論專家，對歷史也有許多研究，畢業於中國文化大學史學系的他，也曾有多本著作。早年張友驊還擔任過自立報系經濟研究室兼軍事記者、《首都早報》軍事記者，也曾在陳水扁競選台北市議員時擔任助選員；後來張友驊在節目中爆料陳水扁的司法爭議，從挺扁轉為倒扁，和邱毅一起揭露相關弊案，讓他獲得「揭弊雙雄、爆料天王」的封號。