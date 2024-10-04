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▲Nico是幻藍小熊中，直拍影片觀看次數最多的成員。（圖／記者陳明安攝）

▲幻藍小熊明年將回台灣舉辦演唱會。（圖／記者陳明安攝）

女團幻藍小熊（GENBLUE）由Ayeon、XXIN、媛媛、毓、采甄、Nico組成，她們歷經200多天的修練及挑戰，熬過韓國練習生訓練，日前終於推出韓文單曲〈COCOCO〉，以優異實力狂掃KPOP各大音樂媒體平台，在一個月內不僅連續解鎖韓國六大打歌舞台成就。她們今（4）日在台灣舉辦慶功記者會，也分享在韓國打歌的心得，還透露在打歌後台遇到許多前輩，包括近來推出SOLO專輯的TWICE台籍成員周子瑜，以及MAMAMOO成員華莎。幻藍小熊今天出席記者會，分享在韓國打歌的過程，她們在音樂節目後台遇到很多前輩，XXIN和毓在《人氣歌謠》分別巧遇大咖前輩華莎及NMIXX的Bae，其中XXIN被華莎前輩氣場震懾，「跟她打招呼完，瞬間想要大尖叫！」而毓則糗笑說，自己是「廁所奇遇記」，「有一次在後台廁所刷牙，迎面而來就是NMIXX的Bae前輩，我就邊刷牙邊跟前輩打完招呼，然後因為太害羞就逃出廁所了！」媛媛則透露，自己很幸運遇到周子瑜，雖然2人沒有聊到天，不過對方出現在眼前，就讓她有種圓夢的感覺，心裡覺得很滿足。至於采甄則難忘在宣傳期間自己獨自參加韓國電台節目意外交到一位印度朋友，這位朋友正是韓國女團X:IN的Aria，她笑說：「現在會在網路上透過韓文一起聊天，順便練練韓文！」而幻藍小熊新歌〈COCOCO〉非常受歡迎，被問到彼此是否會比較？她們表示，彼此不會互相較量，但有發現Nico的直拍觀看數是6名成員中最高的，讓大家覺得很厲害。XXIN還說，彼此會去看對方的直拍，然後吸收別人的優點。Nico則分享，自己上台前會背機位，對機位要熟悉一點，上台才不會慌亂，現場更被拱拍十連拍，十種可愛表情隨即俘虜現場所有人。難得回到台灣的幻藍小熊也說，回來就有種回到家的感覺，身體比較放鬆，且回台灣本來有行程，但剛好遇到颱風就順勢放假。毓更笑說，自己冒著風雨出去買臭豆腐，因為她們在韓國幾乎都要吃得比較健康。不過采甄被警告要少吃點零食，原來是因為她臉上長了一大顆青春痘，要好好做皮膚管理。另外，幻藍小熊也宣布好消息，她們將在明年1月18日，於台大體育館舉辦在韓國出道後第一次的FAN CONCERT，屆時6人將會把在韓國累積的表演經驗，化成精采表演一次爆發，透過與粉絲近距離接觸，讓大家感受到幻藍小熊蛻化的魅力，門票將於10月26日在購票平台KKTIX開賣。