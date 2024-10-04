迎接2024年度旅遊盛事「ITF台北國際旅展」，台北萬豪酒店搶先推出線上旅展（按此），自10月7日中午12時至11月4日晚間11時59分限期開賣，集結館內五間餐廳推出8款超值餐券，最低64折起。餐券主打「千元有找」Garden Kitchen平日午間自助美饌，一套十張，每張900元，約64折。Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽，一套五張，每張1,199元，約75折。另還有個餐廳餐券，但其中必搶的，是還加碼推出限量自助餐券買一送一優惠，於10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
台北萬豪酒店內被譽為台北最美Semi-Buffet「Garden Kitchen」，擁有玻璃屋花園美景，廚房打造五大主題區，包含海鮮控最愛的「極鮮海物Bar」、精緻可口的「精湛冷盤區」、現點現做的「熱食美饌區」、豐盛繽紛的「鮮蔬沙拉區」、精品等級的「夢幻甜點檯」等。
此次推出「千元有找Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張990元 (原價1,408元，約7折) ，一套十張9,000元，每張900元，約64折。此外，還加碼推出限量自助餐券買一送一優惠，於10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
肉食控則是必搶「Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽單人券」，每張1,299元 (原價1,595元，約81折) ，一套五張5,995元，每張1,199元，約75折，享有晚間牛排吃到飽享美國肋眼牛排、香酥脆薯、主廚精選沙拉、濃湯，軟性飲料暢飲。其中主菜「美國爐烤肋眼牛排」，是特別選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。
此外還有「頂級鐵板燒｜Mark's Teppanyaki平日午間海陸套餐雙人券 (週一至週五)」每張4,880元 (原價6,160元，7.9折)。以及「宴客樓 平假日冠軍烤鴨三重奏」，每張3,580元 (原價4,378元，約8.2折)。聚餐則是首選「宴客樓 平假日龍虎海鮮鍋 四人合菜券」，每張4,288元 (原價6,325元，約6.8折)。還有高空景觀餐廳「INGE’S Bar & Grill雙人海陸分享餐 (週日至週四)」券，每張4,280元 (原價5,588元，7.7折)。
另外，eslite hotel 誠品行旅也將於10月7日-11月11日在誠品線上提前開放線上旅展，深受好評的「悠遊旅誠∣饗樂套券」重磅回歸，每套10張9,900元，平均每張990元。憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」(約7.6折/價值1,298元)，並於晚餐時段用餐加贈The Lounge精緻甜點乙份，憑二張券可選In Between「之間套餐」(7.5折/價值2,607元)或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」(8.1折/價值2,442元)。
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此次推出「千元有找Garden Kitchen平日午間自助美饌單人券 (週一至週五)」，每張990元 (原價1,408元，約7折) ，一套十張9,000元，每張900元，約64折。此外，還加碼推出限量自助餐券買一送一優惠，於10月11日、10月25日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。
肉食控則是必搶「Lobby Lounge平假日晚間牛排吃到飽單人券」，每張1,299元 (原價1,595元，約81折) ，一套五張5,995元，每張1,199元，約75折，享有晚間牛排吃到飽享美國肋眼牛排、香酥脆薯、主廚精選沙拉、濃湯，軟性飲料暢飲。其中主菜「美國爐烤肋眼牛排」，是特別選用油花較豐厚、肉質軟嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香、蒜佐味後爐烤而成。
此外還有「頂級鐵板燒｜Mark's Teppanyaki平日午間海陸套餐雙人券 (週一至週五)」每張4,880元 (原價6,160元，7.9折)。以及「宴客樓 平假日冠軍烤鴨三重奏」，每張3,580元 (原價4,378元，約8.2折)。聚餐則是首選「宴客樓 平假日龍虎海鮮鍋 四人合菜券」，每張4,288元 (原價6,325元，約6.8折)。還有高空景觀餐廳「INGE’S Bar & Grill雙人海陸分享餐 (週日至週四)」券，每張4,280元 (原價5,588元，7.7折)。
另外，eslite hotel 誠品行旅也將於10月7日-11月11日在誠品線上提前開放線上旅展，深受好評的「悠遊旅誠∣饗樂套券」重磅回歸，每套10張9,900元，平均每張990元。憑單張券可選擇The Chapter Café「無國界旅人套餐」(約7.6折/價值1,298元)，並於晚餐時段用餐加贈The Lounge精緻甜點乙份，憑二張券可選In Between「之間套餐」(7.5折/價值2,607元)或館外中餐廳聚聚樓「聚聚雙享餐」(8.1折/價值2,442元)。