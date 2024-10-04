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中職樂天桃猿原定今（4）日在桃園棒球場迎戰中信兄弟，但由於桃園雨勢不斷，造成場地不佳，故中職聯盟決定延賽，將於10月9日在原場地補賽；至於今晚新莊棒球場舉行的富邦悍將與統一獅之戰尚未宣布，目前中信兄弟全年度封王魔術數字M1，雖然無法自力封王，但仍有封王的可能性，要先看新莊球場能否順利開打，以及必須符合統一獅必須輸給富邦悍將的條件。中職例行賽進入尾聲，由於山陀兒颱風影響已經連續2天比賽停賽，今日北北基桃正常上班上課，但天候狀況不佳，桃園球場上午雨勢不斷，導致場地狀況不佳，最終仍決定延賽。本季樂天桃猿剩下4場補賽，兄弟則有3場比賽要進行。中信兄弟年度第一的魔術數字（M1）仍未歸零，今天確定無法「自力封王」，但仍有年度第一的可能性，只要另一地新莊球場的比賽如期舉行，加上統一獅敗給富邦悍將，兄弟年度第一魔術數字將歸零，確定率先晉級台灣大賽。