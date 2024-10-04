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▲李李仁（左起）黃舒湄、楊麗音出席金鐘入圍茶會，分享為了典禮做的準備。（圖／記者嚴俊強攝）

李李仁、黃舒湄、楊麗音今（4）日出席金鐘59入圍茶會，3人都以《華麗計程車行》入圍金鐘獎，李李仁表示會帶女兒出席典禮，因為女兒是他的福星，虧老婆陶晶瑩冒著颱風搭機回台灣，只為了要看(G)I-DLE的演唱會。另外，楊麗音笑說之前聽朋友分享，空腹吃洋蔥醋可以瘦身，結果到目前為止，除了口臭之外，體重沒什麼改變。楊麗音表示每一位入圍者都是家人、姐妹，她謙虛說：「誰都不敢說有把握，沒有得失心，因為拍了《華麗計程車行》，人生不要有太多計畫，沒用！」楊麗音表示已經準備好戰袍，可以穿出自我風格：「沒什麼好露的，我有我自己的風格。」她笑說最近都空腹吃洋蔥泡醋，本來想瘦身，但除了口臭以外沒什麼改變，黃舒湄說：「我要露平胸欸，大概肚臍上面3指。」李李仁表示：「交給造型師打理，還沒看到衣服，但男生應該就正常。」楊麗音想到當初因為檔期的關係差點無法參演，她開玩笑說本來要被換掉：「心很碎，沒想到後來他們真的找不到人，很開心他們又讓我可以圓滿我的心願，演董娘這個角色。」為了角色她還瘦了3公斤，但現在卻是人生巔峰54公斤，她也替戲中「老公」郭子乾感到可惜，隨後又說：「他常常入圍啦，不用太擔心。」李李仁提及每次跟導演莊景燊合作都有新的東西要學，上次是小喇叭，這次是口琴，無論何時何地都在練習，另外，這次飾演駕訓班教練，他也在練車場憑直覺開，結果都一次過關，虧演妹妹的林嘉俐一直壓線。對於其他競爭者，李李仁表示：「楊銘威、鄭元暢的戲我都看過，他們都滿厲害的，真的不是客套話，這角色能被評審看到，真的很開心，跟我以前演的角色有很大的不一樣的感覺。」不過之前北影加上今年金鐘家人都不在身邊，李李仁馬上虧陶晶瑩：「還在習慣這樣分開的生活，不過我老婆回來了，冒著颱風回來，因為她要看舒華演唱會，不是為了我。」電視劇《華麗計程車行》入圍第59屆金鐘獎6獎項，包括戲劇節目獎、編劇獎、女主角、女配角、男配角以及原創歌曲獎。