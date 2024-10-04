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▲綠營議員批評藍委擋預算，要求盧秀燕管好自己的子弟兵立委們。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.04）

▲市議員陳淑華（右）、陳俞融批評盧秀燕的子弟兵立委們已經不是裝睡，而是昏迷逼近死亡的狀態。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.04）

▲藍營議員舉著「我要開會」的標語牌，要民進黨好好開不要再鬧。（圖／記者顏幸如攝，2024.10.04）

立法院會總預算再度遭到封殺，波及人在台中的盧秀燕。綠營議員高喊「藍委擋預算，盧秀燕踹共」，要求盧約束6名藍委子弟兵不要卡預算，藍營議員則以「別作秀，快開會」回擊。盧秀燕表示，立法院吵吵嚷嚷在所難免，韓國瑜、卓榮泰兩位院長都很有智慧，也釋出善意會妥善解決預算之爭。自己專心市政不會越權，更不會管到立法院。立法院總預算卡關，在野黨不滿行政院未積極溝通，今（4）日再度聯手封殺總預算。今天也是台中市議會定期會的第一天，中央預算卡關消息傳到台中，民進黨團以車輪戰砲轟，市議員陳俞融批評，先前選舉時，盧秀燕說中央地方預算分配不均，台中市民進黨立委都在裝睡，如今國民黨立委佔多數，中央對台中的補助款高達530億元，佔總預算近3成，卻遭到封殺，6名立委已經不是在裝睡，是昏迷逼近死亡的狀態。她質問盧秀燕看到子弟兵如此作為，難道都不必為台中市民發聲嗎？要求盧秀燕表明立場。市議員陳淑華、施志昌、李天生指出，大家想了解在藍白聯手封殺預算下，自己選區中的中央補助新計劃會受到何種影響，早就要求市府提出說明，市府卻遲遲不進行評估。盧秀燕答詢時表示，立法院長韓國瑜跟行政院長卓榮泰本來今晚要喝咖啡餐敘共商，雙方都表達善意，因颱風的關係延到下個禮拜。兩位院長都很有智慧、對兩院之爭也釋出善意，相信會妥善解決。至於中央明年度總預算審議若暫未通過，明年度總預算仍可依今年度已編列的預算計畫或項目使用，她表示「這個沒什麼太大問題」。按法令規定，只要是法定項目，比如軍公教人員薪資、學校及社福或鋪橋造路等，屬於經常性或延續性的預算，就不會受到影響。盧秀燕指目前大家可能較擔憂新增項目預算，未具經常性、延續性及法定性，例如台中捷運藍線預算，不過中央總預算通過後，仍可往前追溯辦理。且歷年立法院審預算，13個年度有10個年度無法按時間完成，若有新增項目，一旦通過也可追溯辦理。盧秀燕強調，台中市籍6位立委正在維護民意代表的尊嚴。至於她自己會專心市政、與市議員溝通，不會越權、更不會管到立法院。