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▲Hello Kitty是三麗鷗歷久不衰的卡通角色。（圖／美聯社／達志影像）

▲San-X推出的角色大多以讓人放鬆的治癒系為主。左為拉拉熊、右為角落生物。（圖／台灣東販提供）

自2020年開始連載、由日本插畫家ナガノ（nagano）創作的小可愛生物系列《吉伊卡哇》（ちいかわ）有著獨特魅力，近年更席捲全球，不僅在日本、台灣，鄰近的中國、韓國都陷入吉伊卡哇熱潮。在吉伊卡哇成為時下最夯IP霸主的時刻，有日媒盤點了過去紅遍半邊天的各個經典角色。根據《東洋經濟》報導，自日本昭和時代（1926年12月25日至1989年1月7日）開始，日本不時會誕生出人氣爆棚的角色，讓年輕人們為之瘋狂。1974年出現的Hello Kitty、1975年的雙星仙子（通稱Kiki&Lala）及美樂蒂等三麗鷗角色，不僅常常能在文具或雜貨上看見他們的蹤影，從過去到現在都仍是許多人生活中的一部分。至於布丁狗、大耳狗喜拿、酷洛米等角色，雖然是接近2000年左右才出現在大眾眼前，但直到現在都仍十分受到大眾歡迎。而在Hello Kitty之後出現的人魚漢頓、帕恰狗、大眼蛙等角色，也在經歷過一陣低潮後，重新受到大眾注目。不過說到人氣角色的話，也不能忘記San-X的各個經典角色。自1998年問世的趴趴熊開始，後續在2003年出現的拉拉熊更是有著超高人氣，不僅推出了各類周邊，還推出了動畫、電影等。San-X的角色總是給人輕鬆、療癒的感覺。特別是在2012年推出角落生物，至今仍深受不同年齡層的支持。「角落生物」指的是「喜歡躲在角落、聚集在角落的夥伴們」的總稱。該系列已推出三部電影，還有遊戲、書籍以及咖啡廳的聯名合作。除此之外，經典的迪士尼角色及迪士尼公主們、與Mister Dount和聯名的OSAMU GOODS、Tama & Friends，以及來自瑞士的角色Pingu等，多到難以一一列舉的各個角色，從1960、1970年代至今，陪伴著許多民眾成長。到了令和年代（2019年5月1日後），出現了新生帶代表角色「內褲兔」。由插畫家可哀想に！創造的內褲兔，是一隻粉紅色的兔子，有著總是含著眼淚的大眼睛、頭上繫有藍色蝴蝶結、穿著白色燈籠褲。自2022年1月在社群平台推特（現為X）和Instagram上出現後，以插畫、短篇漫畫、短影音獲得了大眾喜愛，因其「雖然努力卻不見回報，但依然純真且令人憐愛」的模樣而大受歡迎。內褲兔除了推出周邊、書籍之外，還曾與企業合作合作，更曾在池袋PARCO舉辦過主題展，門票售罄並巡迴全國。雖然目前熱潮稍微平息，但現在仍有不少人會使用內褲兔的LINE貼圖。與內褲兔同時受到關注的是「吉伊卡哇 這又小又可愛的傢伙ちいかわ（なんか小さくてかわいいやつ）」。吉伊卡哇是由插畫家ナガノ於2020年在推特上開始連載，並於2021年由講談社出版單行本，2022年4月開始在富士電視台動畫化。吉伊卡哇及其朋友小八貓（ハチワレ）和兔兔（うさぎ）的故事深受小學生至成人的廣泛喜愛。除了吉伊卡哇等角色外，像是「mikko characters」、「求心朋友（求心フレンズ）的牡蠣」等角色，也逐漸廣為人知，有著成為下一波熱潮的潛力。而讓這些角色人氣水漲船高的推手無非就是網路、社群平台。舉例來說，不少日本Z世代櫻花妹做了美甲後，想要在社群平台展示，都不會只拍攝自己的美甲，大多都會握著娃娃，讓美甲更容易露出。在2019年之後，包含內褲兔、吉伊卡哇在內，許多人氣角色也大多來自社群平台，預計未來仍會有更多這樣的角色誕生並風靡Z世代。