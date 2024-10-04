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臉書和X等全球社群平台充斥中國的社群帳號宣傳行為，日媒日經亞洲近日披露，社群媒體上出現一波煽動沖繩獨立的誤導性影片，已有近200個假帳號被認定是這波宣傳活動的推手，台灣親中團體竟也意外捲入。根據日經亞洲報導，這些造假影片在社群平台廣為流傳，在平台上累積超過數百萬次互動，包含「琉球不屬於日本，屬於中國領土」、「根據波茨坦宣言，琉球是中國領土」中文說明的影片從去年以來廣泛流傳。日經發現，自2023年習近平演說強調了琉球王國時代中國與沖繩之間的深厚聯繫後，這些貼文才開始密集出現。日經亞洲首先針對在X、臉書（Facebook）和微博等社群平台上發現，這些帳號也使用人工智慧工具，中國有心人士在今年5月成立了許多假帳號，其中，更有一段影片宣稱沖繩居民在東京澀谷街頭舉行「琉球獨立示威」運動，被發現是變造影片音檔，甚至出現用中文大喊「琉球屬於中國」的等語。經東京網路資安公司Constella Security Japan確認，這段聲音出處是2023年4月，是在台灣的親中團體「全民拔菜總部」的一場集會活動，也讓台灣統派團體意外捲入其中。