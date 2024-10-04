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▲10月2日至10月15日推出CITY CAFE濃萃美式與濃萃拿鐵任選第2件7折。（圖／7-11提供）

▲7-11雙十節哈根達斯祭出加碼優惠。（圖／7-11提供）

▲針對全台同慶雙十活動，全台逾7,000家7-ELEVEN將全面支援消費者即時購物需求。（圖／7-11提供）

▲全家10月6日將有一日限定的咖啡優惠，單品美式、單品拿鐵買6送6。（圖／全家提供）

迎接雙十節國慶日，7-11推出節慶限定活動，APP行動隨時取濃萃美式買10送10、濃萃拿鐵25杯1010元，還有哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，門市指定支付方式滿500現折50。◾濃萃美式買10送10，5折（原價50元、特價25元）◾濃萃拿鐵25杯1010元，6.7折（原價60元、特價40元）◾大杯卡布奇諾任選32杯1010元，5.8折（原價55元、特價32元）◾黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選25杯1010元，6.2折（原價65元、特價40元）◾經典純奶茶/純奶青任選32杯1010元，6.4折（原價50元、特價32元）◾大杯精品拿鐵14杯1010元，6.5折（原價110元、特價72元）◾濃萃美式/濃萃拿鐵任選第2件7折◾所長茶葉蛋第2件只要10元◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品第2件6折◾哈根達斯迷你杯、雪糕、雪酥系列商品任選4件299元，OPENPOIN會員以OPENPOINT錢包、icashPAY、iCASH2.0購買活動品項享滿額立折滿500現折50優惠。◾X-POWER能量飲料(59元/瓶)買一送一◾PH9.0鹼性離子水第2件5折◾統一H2O純水1500ml兩瓶39元◾統一麥香375ml全系列第2件9元◾舒跑運動飲料、每朝健康綠茶全系列任選第二件5折 (價低者折)◾健達繽紛樂憑代收收據優惠任2件65元此外，全家10月6日將有一日限定的咖啡優惠，單品美式、單品拿鐵買6送6，用一般咖啡的價格，無痛升級單品咖啡豆，平常喜歡喝咖啡的民眾千萬別錯過。◾大杯單品美式買6送6，5折（原價100元、特價50元）◾大杯單品拿鐵6送6，5折（原價110元、特價55元）◾中杯單品美式買6送6，5折（原價80元、特價40元）◾中杯單品拿鐵買6送6，5折（原價90元、特價45元）