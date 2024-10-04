我是廣告 請繼續往下閱讀

中國大陸全力救市，接連出招，使A股於國慶前夕暴力反彈，國內連結A股的ETF淨值也因此受惠，全面反彈，相關ETF股價噴出，有多達20檔ETF漲幅超過1成，其中更有6檔飆破2成，永豐中國科技50大（00887）位居今日漲幅冠軍，終場暴漲45.34%，最後收在17.95元位置。相關ETF大漲逾1成者包括元大寶滬深（0061）、復華中國5G（00877）、富邦恒生國企（00700）、富邦上証（006205）、元大上証50（006206）、國泰中國A50（00636）、復華滬深（006207）、群益深証中小（00643）、富邦中証500（00783）、中信中國50（00752）、中信中國高股息（00882）、元大MSCIA股（00739）與台新MSCI中國（00703）。漲幅在2成以上的則有元大滬深300正2（00637L）、富邦恒生國企正2（00665L）、富邦深100（00639）、富邦上証正2（00633L）、中信中國50正2（00753L）、國泰中國A50正2（00655L）等。在造市商與投資人瘋狂搶進下，永豐中國科技50「連8漲」，今日終場飆漲45.34%，收17.95元，股價溢價高達48.96%，成交量放大到2.8萬張。