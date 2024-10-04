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▲海洋委員會與全球合作及訓練架構(GCTF)等單位舉辦氣候變遷對海洋的影響國際研討會，有21國專家齊聚高雄，探討海洋氣候變遷之因應策略。(圖／海洋委員會提供)

▲海洋委員會副主任委員黃向文(右2)於海洋健康環境、監測和減緩策略場次擔任主持人，與台灣、澳洲、以色列專家探討藉由長期環境監測瞭解氣候變遷動態、漁業資源變化，以及對於海洋生態系的改變可能採取的減緩策略。(圖／海洋委員會提供)

海洋委員會與全球合作及訓練架構(GCTF)等單位於日前，在高雄舉辦氣候變遷對海洋的影響國際研討會，共同探討氣候變遷對海洋所帶來的迫切議題，從官方、專家及學者角度，討論減緩和適應海洋氣候變遷之策略，以調適對於資源、社會經濟面的挑戰。這項由海洋委員會與全球合作及訓練架構(GCTF)等單位共同舉辦的氣候變遷對海洋的影響國際研討會，有海洋委員會副主任委員黃向文、國家人權委員會主任委員陳菊、高雄市副市長羅達生等人，以及國科會國家災害防救科技中心及外交部等單位代表與會，有21國專家齊聚高雄，探討海洋氣候變遷之因應策略。氣候變遷對海洋的影響國際研討會，採取實體線上混合模式辦理，來自國際21個專家學者出席實體會議，並熱切分享了他們的經驗，包含線上各領域161位人員共襄盛舉，相互交流分享經驗，討論熱絡。海洋委員會副主任委員黃向文表示，海洋委員會期透過分享我國在海洋生態保護、海洋監測科技應用、海洋青年參與等面向之專業與經驗，在全球合作及訓練架構(GCTF)合作平台，與更多理念相近國交流合作，展現我國積極貢獻國際社會的量能，並攜手共同保護我們的海洋環境，以確保未來能擁有更具永續性及韌性的海洋。海洋委員會副主任委員黃向文於海洋健康環境、監測和減緩策略場次擔任主持人，與台灣、澳洲、以色列專家探討藉由長期環境監測瞭解氣候變遷動態、漁業資源變化，以及對於海洋生態系的改變可能採取的減緩策略。會中並由國家海洋研究院研究員賴堅戊，分享氣候變遷對海上航行及海域遊憩活動風險評估所帶來之影響，以及我國政府部門為因應氣候挑戰，強化海洋監測系統與災害應變量能之實踐經驗。