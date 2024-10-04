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家中堆放的廢棄3C用品，還在煩惱如何處理嗎？台中市政府環保局配合環境部「10月手機回收月」，即日起至10月31日止與NOVA資訊廣場、愛買量販店及家樂福量販店，攜手合作舉辦「廢3C回收送 好康別錯過」活動，民眾除可攜帶廢手機至門市回收外，活動也有回收廢平板和廢筆記型電腦的服務；民眾只要將廢手機、廢平板、廢筆記型電腦交付至台中市14處門市回收，即可享有環保局提供的限定好禮，數量有限，換完為止。環保局長陳宏益表示，電子資訊產品不斷推陳出新導致高汰換率，而產品中含有許多重金屬成份，雖都是高價可回收的貴金屬，但若未妥善處理恐造成嚴重環境污染。環保局去年活動期間回收逾2,000件資訊物品，妥善回收可循環作為其他電子產品的原料，達成資源再利用；此次活動回收加碼送優惠，鼓勵民眾踴躍參與，將家中堆置的廢3C物品整理清出。環保局提醒，為避免個資外洩，廢資訊物品回收前務必先做好「檢、刪、排」步驟，回收前務必自行刪除個資並設回原廠設定；也需注意手機、行動電源及筆記型電腦內常見的「二次鋰電池」，若於回收時不當擠壓，容易因摩擦而產生火苗導致爆炸起火，單獨回收時請民眾務必於電極(正負極)貼上絕緣膠帶避免短路，並與其他資源回收物分開回收。環保局也說，同樣含有重金屬的傳統照明光源，建議民眾放入包裝新品的紙套或紙盒，再交給清潔隊資源回收車或有販售照明光源的業者，讓廢棄照明光源進入回收體系；此外，不妨將家中的傳統照明光源替換成省電的LED照明，一同落實SDG12責任生產與消費目標。