《原子少年2》（簡稱《原子2》、《原少A2》）本週將帶來「國際級舞台」，展開全新賽制「海外男團交流賽」，製作組特別邀請到來自菲、日、韓、泰4國人氣男團來台進行錄製，跨國男團互相切磋，預計將會呈現出前所未有的火花，還特別邀來有男團界「大歐巴」具俊曄擔任流星導師。
菲律賓男團超有人氣 天狼星翻跳經典曲迎接
雖然颱風來襲，但4國人氣男團不畏風雨、排除萬難陸續抵台，包括菲律賓的SB19、日本的D.O.L.、韓國的NCHIVE、泰國的PERSES。其中菲律賓的SB19，在YouTube上擁有368萬粉絲，被譽為「菲律賓天團」，為了迎接他們的到來，《原少A2》的天狼星成員也率先在官方社群平台上翻跳SB19的熱門單曲《GENTO》。
4國男團展現誠意 海外粉絲熱烈討論
翻跳影片公開後不久，SB19官方帳號轉發並寫下「See you soon, ATOM BOYZ2」的留言，讓節目選手們無比激動。除了SB19以外，其他團體也都是已經發行音樂作品的潛力新星，日本團體D.O.L.在出發前就先錄製影片向《原少A2》成員們問好，表達對此次交流的期待；泰國團體PERSES在10月1日在官方帳號透露即將參加《原少A2》錄製後，消息立刻在粉絲間引發熱烈討論；韓國的NCHIVE則於確認行程後就迅速發布新聞稿，展示出對此行的高度重視。
具俊曄來當流星導師 歡迎選手赴韓發展
本週節目還邀請了有「男團界大歐巴」之稱的具俊曄擔任流星導師。他表示自己從第1季時，就有在密切關注這些大男孩，大讚許多人顏值和實力都很棒，如果有機會非常歡迎他們到韓國發展。
《原少A2》的成員們都對於這次能和各國男團前輩、以及大明星級別的具俊曄交流，藉此學習經驗、分享心得感到相當興奮，各團也都計畫要向他們介紹家鄉的美食與文化，為這場跨國偶像交流賽增添更多驚喜和樂趣。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
我是廣告 請繼續往下閱讀
雖然颱風來襲，但4國人氣男團不畏風雨、排除萬難陸續抵台，包括菲律賓的SB19、日本的D.O.L.、韓國的NCHIVE、泰國的PERSES。其中菲律賓的SB19，在YouTube上擁有368萬粉絲，被譽為「菲律賓天團」，為了迎接他們的到來，《原少A2》的天狼星成員也率先在官方社群平台上翻跳SB19的熱門單曲《GENTO》。
4國男團展現誠意 海外粉絲熱烈討論
翻跳影片公開後不久，SB19官方帳號轉發並寫下「See you soon, ATOM BOYZ2」的留言，讓節目選手們無比激動。除了SB19以外，其他團體也都是已經發行音樂作品的潛力新星，日本團體D.O.L.在出發前就先錄製影片向《原少A2》成員們問好，表達對此次交流的期待；泰國團體PERSES在10月1日在官方帳號透露即將參加《原少A2》錄製後，消息立刻在粉絲間引發熱烈討論；韓國的NCHIVE則於確認行程後就迅速發布新聞稿，展示出對此行的高度重視。
具俊曄來當流星導師 歡迎選手赴韓發展
本週節目還邀請了有「男團界大歐巴」之稱的具俊曄擔任流星導師。他表示自己從第1季時，就有在密切關注這些大男孩，大讚許多人顏值和實力都很棒，如果有機會非常歡迎他們到韓國發展。
《原少A2》的成員們都對於這次能和各國男團前輩、以及大明星級別的具俊曄交流，藉此學習經驗、分享心得感到相當興奮，各團也都計畫要向他們介紹家鄉的美食與文化，為這場跨國偶像交流賽增添更多驚喜和樂趣。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
更多「原子少年男團選秀」相關新聞。