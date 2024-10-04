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▲《膽大黨》動畫第一集播出後，許多粉絲看了大為感動，紛紛狂讚作品相當還原原作特色，緊湊刺激的節奏也掌握得宜。（圖／翻攝X@anime_dandadan）

日本動畫10月新番《膽大黨》今（4）日凌晨播出首集，立刻造成全球動漫迷轟動，也登上X日本區熱搜。許多原作粉絲看了相當感動，認為動畫完美還原了漫畫的特色與劇情節奏，且片頭曲也相當洗腦，就連作者龍幸申都發文感謝動畫製作方，推出了如此出色的作品。《膽大黨》為作者龍幸申人氣漫畫作品，累計出版320萬本，累積許多粉絲喜愛，而動畫版由Science SARU製作，導演為山代風我，主角群聲優邀請到若山詩音、花江夏樹、中井和哉等人共同參與，還沒播出就讓人期待值爆表。《膽大黨》劇情主要在描述，女高中生綾瀬桃出生於靈媒師世家，只相信幽靈，否認外星人的存在，她卻遇上喜歡神祕學、相信有外星人的男同學高倉健，兩人之間不僅發展出青春愛戀，更共同使用超能力戰鬥，一次次解決危機。《膽大黨》動畫第一集播出後，許多粉絲看了大為感動，紛紛狂讚作品相當還原原作特色，緊湊刺激的節奏也掌握得宜，雙人嘻哈組合Creepy Nuts演唱的片頭曲〈オトノケ〉更是相當洗腦，就連作者龍幸伸都發文感謝動畫製作方，能夠推出如此出色的作品，粉絲們也瘋狂敲碗，希望接下來能看到更精彩的內容。