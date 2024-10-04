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▲黃明志《大飛機世界巡迴演唱會》重啟，10月21日澳洲墨爾本開唱。（圖／亞洲通文創）

▲大馬歌手黃明志《大飛機世界巡迴演唱會》，經歷困難重重終於順利開啟。（圖／亞洲通文創提供）

大馬歌手黃明志去年取消15場「大飛機世界巡迴演唱會」演出，據傳損失上億元，日前他終於宣布重啟《大飛機世界巡迴演唱會》，第一站將於21日從澳洲墨爾本出發。因為申請澳洲簽證需要附上個人履歷，黃明志還親自把關，就怕萬一簽證不過關，會影響澳洲演出計畫。他也公開檢視擊敗人團隊成員們的履歷，沒想到竟然發現有人膨風灌水，還拼錯英文和自創單字，讓黃明志苦笑大喊：「來看大家是怎樣詐騙！」黃明志去年取消15場「大飛機世界巡迴演唱會」演出，據傳損失上億元，日前他發文透露，合作廠商收到死亡威脅、恐嚇，已經不敢再合作，而原定舉辦的「取消演唱會澄清記者會」也一度暫緩舉辦。經歷重重困難，巡迴演唱會終於順利進行中，黃明志表示，當得知申請澳洲簽證需要看個人履歷後，他決定直接拍影片公開團隊成員資歷，從剪輯師到經紀人，11名工作人員當初應徵加入團隊的履歷全部公開。有趣的是，在檢視過程中，他竟發現短視頻片師在履歷上寫自己擁有「解決問題」、「時間管理」等技能，他忍不住吐槽「好像我們這裡很多問題」、「全世界除了羅志祥沒有人能認證（時間管理）」。而擁有多項技能的執行經紀人，卻聲稱自己什麼都不會，黃明志笑說：「這個是騙人，她騙自己人」。其他成員也陸續發現，執行經紀人落落長的履歷中短話長說、拼字錯誤、文法錯誤，連會用網路都寫上去，讓黃明志看了當場傻眼說：「我媽媽都會啦！」其實擊敗人團隊臥虎藏龍，造型師有得獎紀錄、短視頻片師多才多藝，平面設計師的履歷更是精美，呈現出學霸級實力。企宣主管也有知名綜藝節目的資歷，甚至有死忠粉絲Gary。結果網友現在集體歪樓，不停敲碗要Gary快來留言。黃明志表示，這次檢視團隊成員履歷本來以為會看到很多不實的部分，但大部分都還算誠懇，「 因為用騙的其實騙不了多久，進來之後日久見人心，很快就看得出來，所以還是老實一點」。而擊敗人團隊也都為了申請簽證更新了自己的履歷，黃明志看在眼裡，不忘帶頭喊話：「為了這次演出我們做了很多準備，所以希望在澳洲的朋友來支持我們！」