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價費率審議會於上（9）月30日召開，最終決議工業用電調漲12.5%，民生電價凍漲。新電價將在今年10月16日上路，然而醫療產業用電卻不在電價凍漲範圍內，外界擔憂醫院診所或醫事人員受到衝擊。對此，行政院長卓榮泰今（4）日表示，過去醫療院所電費由台電吸收，政府未來會持續想辦法處理電費問題，原則上不會增加醫療院所得負擔。經濟部長郭智輝則強調，這次醫療院所基本上是凍漲電費。行政院長卓榮泰今日繼續率閣員赴立院施政報告，並備詢。國民黨立委陳菁徽在質詢時表示，大多的醫院維生系統需24小時持續運轉，手術室也須維持低溫才能降低感染力，沒辦法節能省電，過去醫療院所還有電費補貼，但這週電價審議消息反覆出現，一下稱10月16日後醫療院所電價調漲14%，一下又說要凍漲電價，詢問10月16日以後電價的態度。卓榮泰表示，基本態度是「不會增加醫療院所的負擔」，醫療院所的電費是以前是由台電吸收，未來政府還會再想辦法處理電費，但原則是不會增加醫療院所的負擔；陳菁徽追問「所以這14%院長會幫忙想辦法？」對此，郭智輝則說，「基本上這次醫療院所就是不漲」、「我們有公告。」