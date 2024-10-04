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美東碼頭工人罷工3天後，國際碼頭工人協會（ILA）與美國海運聯盟（USMX）終於達成暫時協議，同意將原有主合約展延到明年1月15日，讓罷工可能導致的物流塞港危機暫時落幕。不過，領導罷工的國際碼頭工人協會主席達傑特（Harold Daggett），被爆料靠著工會發財，年收破90萬美元，住豪宅開名車，還擁有多艘遊艇，跟一般印象中的藍領勞工大不相同，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）也開酸，稱達傑特「擁有的遊艇比我還多」。據《新聞周刊》報導，達傑特是土生土長的紐約人，曾經是一名港口工人，自2011年起擔任國際碼頭工人協會主席，年薪為72.8萬美元，此外他從「ILA-Local 1804-1」工會也能獲得17.3萬美元的年收入。不僅領取高薪，達傑特還住豪宅開名車，擁有多艘遊艇。據《紐約郵報》報導，達傑特在紐澤西的豪宅佔地10英畝，擁有獨立車庫和泳池以及廣闊的庭院，還有戶外酒吧和磚砌披薩烤爐，市價行情高達600萬美元。達傑特曾被指控與黑幫有關，涉及勒索與詐欺，但他堅決否認，最終並未被入罪。達傑特於2020大選時宣布國際碼頭工人協會支持拜登，不過他與川普也擁有良好關係，川普7月遭槍擊時，達傑特第一時間發聲稱國際碼頭工人協會替川普祈禱。發動罷工後，拜登政府與川普都表達了對罷工工人的支持。