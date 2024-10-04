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菲律賓多個執法單位3日在大馬尼拉地區，破獲一個大型離岸博弈兼詐騙園區，其中至少有2名台灣人，警方查獲將250名嫌犯依法送辦，後續將繼續調查罪犯的國籍。菲律賓總統府反組織犯罪委員會（Presidential Anti-Organised Crime Commission，PAOCC）、移民局以及警方在3日傍晚6時左右在巴賽市（Pasay City）聯合突襲距菲律賓參議院不到1公里的一棟大樓，在裡面發現離岸博弈兼詐騙基地。根據《中央社》，初步調查顯示，嫌犯除涉及離岸博弈業務之外，也對受害人進行「愛情詐騙」；他們面臨非法打工以及違反移民局法律等控告。駐菲代表處警政祕書與菲方聯繫，得知這些嫌犯當中至少有2名台灣人，將進一步確認身分，並提供必要法律協助。菲律賓政府官方數據顯示，有超過6萬名外國人和菲律賓人在持牌的線上賭博公司工作，而無牌的非法公司估計雇用了多達10萬人。總統反有組織犯罪委員會 (PAOCC) 發言人溫斯頓·卡西歐 (Winston Casio) 說，可能有數百家非法線上賭博公司以及40多家持牌運營商中在政府官員的眼皮底下經營詐騙中心。菲律賓政府近年來禁止合法的線上賭博公司，同時展開肅清詐騙園區的行動，警方調查後發現部份詐騙園區涉及金融詐騙、綁架、賣淫、人口販賣、酷刑和謀殺等活動。