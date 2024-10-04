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中國大陸近期展開一系列的救市舉措，使A股於國慶前夕暴力反彈，國內20檔相關ETF今（4）日全面暴漲，後續行情是否能延續，專家表示，有待觀察政策是否能帶動實質經濟好轉，不過，若前總統川普於11月再次當選，美中貿易戰有升級的風險，恐是中國救市的一大隱憂。為挽救低迷已久的市場行情，中國出手重拳救市，多項利多政策出台後，中國主要指數齊漲慶祝，國內連結A股的ETF淨值也因此受惠，在淨值高於市價下，相關ETF股價噴出，有多達20檔ETF如國泰中國A50（00636）漲幅超過1成，買盤力道湧進，20檔中有6檔飆漲幅度衝破2成，而永豐中國科技50大（00887）在造市商與投資人瘋狂搶進下「連8漲」，今日終場暴漲45.34%，位居今日漲幅冠軍，最後收在17.95元位置，股價溢價高達48.96%，成交量放大到2.8萬張。法人表示，內需消費下行的壓力，迫使中國中央積極調整政策，並以貨幣財政政策雙管齊下。進一步觀察近期中國的經濟數據，可觀察到中國海關總署統計，以美元計價，8月出口年增率為8.7%，優於市場預期，進口年增率為0.5%，則低於市場預期，還是可看到中國貿易數據出現好轉訊號。不過，必須留意的是，美國總統大選仍將為中國經濟發展帶來挑戰，若前總統川普於11月再次當選，美中貿易戰恐升級，中國大陸製商品將可能課徵60%或更高的關稅，若貿易戰加溫，對中國救市會是一大隱憂。專家指出，事實上，陸港股市走勢長期與國際股市背離，多數機構投資者皆低配了陸港股部位，因此在籌碼面較乾淨的情況下，才會有近期出現大幅上漲走勢，惟後續行情是否能延續，則有待觀察政策是否能帶動實質經濟好轉。此外，除了貨幣政策外，未來也需要財政政策同步配合，才較有機會扭轉目前中國經濟低迷的現況，預計在十一長假後，相關部會將發布財政政策的施行細則。近期來看中國降準等一系列貨幣寬鬆政策，對短期股市表現有一定程度的提振效果，積極型投資人可善用相關基金或ETF參與這波救市行情。