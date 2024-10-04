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▲台17線受災嚴重，周春米視察沿途多處電線桿倒塌現況，並感謝台電工程人員不分晝夜搶修。（圖／屏東縣府提供）

▲第四作戰區機步333旅官兵在林邊鄉親林公園清理樹倒。（圖／屏東縣府提供）

▲周春米慰問參與清除樹木官兵並致贈慰問金，由機步333少將旅長馮少毅代表受贈。（圖／屏東縣府提供）

山陀兒颱風過境對屏東縣多處造成災損，縣長周春米今（4）日前往屏東市機場北路、內埔酒廠後方道路視察路樹倒伏，並現勘東港台17線鵬管處附近電線桿倒塌情況及林邊水利漁港漂流木清除進度。隨後，前往林邊親林公園慰問參與救災的國軍第四作戰區333旅官兵並致贈慰勞金，感謝國軍弟兄的辛勞。周春米強調，山陀兒颱風帶來驚人雨量及風勢，3日晚間風雨減弱後，縣內各項搶修工程已迅速展開，包括復電及清除道路障礙。今（4）日上午，周春米前往屏東市巡視主要道路，要求縣府及南區養護工程處儘快清除連外道路障礙。同時，各公所清潔隊已全面啟動，處理倒伏路樹、清掃落葉及疏通排水溝，以確保道路淨空及排水系統正常運作，防止積水造成登革熱等病媒蚊滋生。周春米前往台17線受災嚴重區域，視察沿途多處電線桿倒塌現況，並感謝台電工程人員不分晝夜搶修。截至今日中午，仍有4萬1千戶尚未復電。縣府已向中央請求支援，緊急調派北、中、南部工程人員協助，力求今天內全面復電，讓居民儘速恢復正常生活。道路損壞部分，周春米請各地鄉鎮公所即時回報災情，工務處將統籌協調災後復建工作。此外，第四作戰區針對颱風災損嚴重的南台灣，配合地方政府需求，出動1362名救災兵力，並調派抽水機、鏈鋸等171項救災設備，協助清理倒樹、路障及淤泥，全力投入災後復原工作。