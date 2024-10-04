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▲華航週末針對歐洲推限定驚喜，優惠期為今天10月04日 - 2024年10月06日僅有三天，飛羅馬等歐洲城市享有2萬3千元起優惠。（圖／美聯社／達志影像）

▲大韓航空則推出「台韓開航55週年」優惠，推出只要輸入折扣碼「KE55TW」, 直接現折10%。（圖／美聯社／達志影像）

颱風剛過，中華航空立刻驚喜推出「週末購 快閃72小時限時優惠」活動，本週末針對歐洲推限定優惠，優惠期為今天10月04日 - 2024年10月06日僅有三天，飛歐洲享有2萬3千元起優惠，飛日本也有優惠，華航獨家直飛航線台北－鹿兒島，有來回未稅價7225元起之優惠。大韓航空歡慶台韓開航55週年也推優惠，台北飛首爾將有來回含稅價8888元起之優惠。華航驚喜推出「週末購 快閃72小時限時優惠」活動，即日起就可下訂，優惠只到10月06日。台北出發法蘭克福/羅馬/阿姆斯特丹/維也納/倫敦，享有來回未稅價2萬3000元起，而台北出發布拉格來回未稅價2萬5000元起。台北飛溫哥華也有針對華航豪華經濟艙的促銷，官網輸入促銷代碼「GOYVRPY 」，即可享有88折起，折扣後台北-溫哥華來回未稅價5萬600元起，僅優惠到2024年10月7日，出發日期可到2025年3月31日。華航獨家直飛航線台北－鹿兒島，也有來回未稅價7225元起之優惠。且有機會獲得內含日幣3,000圓的交通IC卡RAPICA。另外，大韓航空則推出「台韓開航55週年」優惠，推出只要輸入折扣碼「KE55TW」, 直接現折10%。限官網或APP輸入折扣碼才能享優惠，台北飛首爾將有來回含稅價8888元起之優惠、飛釜山也來回含稅7888元，優惠只到10月16日，可出發日期為2024年11月01日～2025年6月30日。