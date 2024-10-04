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菲律賓政府3日宣佈，將針對亞馬遜（Amazon）、網飛（Netflix）、迪士尼（Disney）和谷歌母公司Alphabet等科技業巨頭課稅，未來將課徵12％數位服務增值稅，希望藉此為菲國本土實體店家提供公平的競爭環境，因為本土實體店家需要繳稅，但外國的平台卻不用，引發爭議。菲國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在2日簽署一項法案，授權主管機關向非本國的數位產品與服務的供應商，包括影音串流平台、數位產品銷售和網路搜尋引擎等外國企業，課徵數位服務增值稅。稅務局長盧馬庫依（Romeo Lumagui）表示，在這些外國科技巨頭不斷從菲國消費者身上賺取利潤之下，數位服務增值稅能為菲國本土業者創造公平的競爭環境，從而在市場上提供更好的產品與服務。稅務局表示，目前只有菲國本地的數位服務供應商，必須課徵12％數位服務增值稅，因此產生不公平的問題。截至目前為止，亞馬遜、網飛、迪士尼和Alphabet未對新稅政策做出評論。菲律賓政府目標是在2025年到2029年之間，透過數位服務增值稅課徵1,050億披索（約19億美元）稅金，並計劃從這些稅金裡，撥出5％來資助菲國創意產業，估計許多菲國藝術家、音樂創作者以及電影製作人將直接受惠。