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▲富邦集團蔡家三代今（4）日現身第5屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮。（圖／記者顏真真攝）

富邦集團董事長蔡明忠今（4）日出席第5屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，會後也談到對台股的展望。他說，台股現在就是在盤整，「基本上我們經濟還是很健康」，尤其輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的發言，為AI產業鏈打了強心針，蔡明忠對股市並沒有看壞，覺得上上下下是應該的。「蔡萬才台灣貢獻獎」是蔡萬才家族為紀念富邦集團總裁蔡萬才一生熱心公益、關心台灣社會發展而設立，每2年舉辦一次，希望表彰對台灣各領域有具體成就、貢獻的個人或團體，進而將其熱愛並造福鄉土的情懷發揚光大，匯聚更多正向的力量，第5屆「蔡萬才台灣貢獻獎」由台灣致力科學知識普及逾半世紀的《科學月刊社》以及《天下雜誌群》創辦人殷允芃獲獎，同時恆春半島第一位常駐眼科醫師陳雲址獲頒特別獎，並於今日舉行贈獎典禮。蔡明忠今日不僅親自出席蔡萬才貢獻獎贈獎典禮，蔡萬才夫人蔡楊湘薰及富邦蔡家第三代也難得現身齊聚一堂，並於會後共同合影。蔡明忠在會前及會後也接受媒體採訪，從颱風假談到台股展望、電價等。由於黃仁勳接受CNBC訪問時提到，最新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產，且市場需求如「失去理智般瘋狂」。對於先前市場憂心，Blackwell架構AI晶片存在設計問題導致生產受阻，恐拖累產品推出速度，黃仁勳強調，Blackwell架構AI晶片生產依照計畫進行中，進展順利，客戶需求瘋狂，大家都想要到最多，大家都想先拿到。蔡明忠今日也提到，現在台股就是在盤整，經濟基本面還是很健康，尤其AI產業，大家當然有些看不準，但輝達執行長黃仁勳的發言，也對AI整個產業鏈打了一個強心針。蔡明忠說，「我對於股市並沒有很看壞」， 上上下下本來就是應該的。