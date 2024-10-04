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▲鳳小岳公司表示他並未受傷，今日的演出會如期出席。（圖／環球音樂）

鳳小岳今（4）日驚傳火燒車意外，他駕駛休旅車途經新北市蘆洲區仁愛街與民族路口時，車輛突然起火，引擎也開始冒煙。所幸他與坐在副駕的妻子及時逃離，消防隊接獲報案後迅速趕到現場，成功撲滅火勢。目前事故原因尚待進一步調查。對此鳳小岳所屬的環球音樂也回應：「人都平安，謝謝大家的關心。」據悉車子開到一半開始冒煙後，他就將車子停在旁邊，大家都下車了，所以人都沒事、並未受傷。警方到場後還原過程，在今日下午2時左右，鳳小岳駕駛白色休旅車改裝的露營車，載著太太行經交叉路口時，車子於行駛間引擎突然冒煙，因此鳳小岳停車處理，檢查之際又發現引擎過熱，於是鳳小岳和老婆第一時間就趕緊下車報警，不久後起火燃燒。警消也隨即抵達撲滅火勢，因此整起事件無人受傷，經消防人員確認沒有危險後，鳳小岳便自行聯繫拖吊業者並離開。所屬的環球音樂除了報平安，感謝大家的關心以外，也宣布鳳小岳今日在台中Ron Island的小演出會如期出席，週日的浪人祭也會正常演出。