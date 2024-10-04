我是廣告 請繼續往下閱讀

▲水利署發布淹水警戒，目前新北市萬里區、金山區及淡水被列入一級警戒範圍。（圖／翻攝自水利署）

▲北19線也受大雨影響，有多處積水，提醒市民注意安全，非必要勿前往。（圖／取自新北市石門區公所臉書）

雖然山陀兒颱風警報已經解除，但東北季風、颱風殘餘水氣都還在，基隆北海岸、東北角一帶仍持續有雨勢。受到連日豪雨影響，各地積、淹水情形嚴重。水利署就發布淹水警戒，目前新北市萬里區、金山區及淡水被列入一級警戒範圍，不只淡水山區4個里淹水，約400居民受困，金山區也陸續傳出淹水災情，新北市石門區公所更自主開設一級應變中心，提醒民眾多處路段已禁止通行或管制。一級警戒：新北市萬里區、金山區、淡水區。二級警戒：新北市三芝區。⚠️一級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能已經開始積淹水。二級警戒：發布淹水警戒的鄉(鎮、市、區)如持續降雨，其轄內易淹水村里及道路可能3小時內開始積淹水。新北市石門區公所今日下午自主開設一級應變中心，並陸續回報當地災情，除了老梅紅橋水位已達警戒值，現已進行封橋作業禁止通行，金山、萬里目前多處溪水暴漲至台二線上，交通管制中，提醒民眾勿前往。另外，北19線也受大雨影響，有多處積水；淡水山區4個里淹水，約400居民受困，甚至還有土石流發生，區公所及消防成立指揮所救援；三芝區八連溪暴漲情形相當嚴重，甚至疑似出現掏空的狀況，請市民注意安全。