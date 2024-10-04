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瑞士蘇黎世1日發生一起持刀襲擊事件，一位23歲中國籍男子持刀攻擊當地一間日托中心，造成3名男童受傷，其中一名男童傷勢嚴重，所幸3童都無性命危險。持刀攻擊男童的中國籍男子被當場逮捕，全案警方仍在調查中，據瑞士媒體報導，男子在行兇前發表長篇愛黨愛國言詞，更露骨描述他對一位女子的性幻想，還曾對學校舉辦台灣主權講座不滿。綜合外媒報導，該名男子於2023年夏天起在瑞士留學，在蘇黎世大學攻讀碩士學位，同學形容他平常沉默寡言，不太與人交際，常獨自待在房中。警方初步調查後表示，尚未發現有共犯或其他相關人員的線索，不過仍待深入調查。另位該男在社群網路媒體的發文也被挖出，在犯案前幾分鐘，於IG發表了落落長貼文，露骨描述他對一位女子的性幻想，接著，又寫到自己深愛共產黨，深愛祖國中國，也想念人在國內的妻子，雖然前文中性幻想的對象並非妻子。最後寫到「國慶節快樂」，並貼上3個5星旗的符號。該男在犯案一週前，還曾因蘇黎士大學舉辦台灣主權講座而感到不滿，發文大罵「台獨丟臉！台灣省屬於中國！」案發後，蘇黎士大學校長薛普曼（Michael Schaepman）寫給校內師生一封公開信，譴責任何形式的暴力，尤其是針對孩童的暴力行為更是不可原諒。