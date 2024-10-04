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PLG職籃聯盟今(4)日公布例行賽賽程，開幕戰於10月26日登場，由人氣球隊富邦勇士對決桃園領航猿，鋼鐵人本季陣容大洗牌，包括主力呂政儒、施晉堯、陳又瑋等10名球員離隊，雖透過選秀補進5名新人，包括衛冕軍政大出產的主力球員莊朝勝和王凱裕，但整體陣容過於年輕，競爭力受到外界質疑。不過聯盟副會長陳建州仍對鋼鐵人有信心，「鋼鐵人陣容年輕有活力，只要搭配不錯的外援，加上打出有紀律的體系，仍有一定的競爭力。」