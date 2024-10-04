PLG職籃聯盟今(4)日公布例行賽賽程，開幕戰於10月26日登場，由人氣球隊富邦勇士對決桃園領航猿，另外，本季PLG例行賽共打48場，其中新加入的台鋼獵鷹主場移師成功大學體育館，而高雄鋼鐵人由於租借不到鳳山體育館，確定在高雄中學體育館舉行。
鋼鐵人本季陣容大洗牌，包括主力呂政儒、施晉堯、陳又瑋等10名球員離隊，雖透過選秀補進5名新人，包括衛冕軍政大出產的主力球員莊朝勝和王凱裕，但整體陣容過於年輕，競爭力受到外界質疑。
不過聯盟副會長陳建州仍對鋼鐵人有信心，「鋼鐵人陣容年輕有活力，只要搭配不錯的外援，加上打出有紀律的體系，仍有一定的競爭力。」
高雄中學體育館較老舊，座位約1000人，加上屬於學校場館，近期也沒有舉辦較大的賽事，新球季要舉辦職籃賽事，動線、售票和座位歸化，考驗球團和聯盟的能力。
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不過聯盟副會長陳建州仍對鋼鐵人有信心，「鋼鐵人陣容年輕有活力，只要搭配不錯的外援，加上打出有紀律的體系，仍有一定的競爭力。」
高雄中學體育館較老舊，座位約1000人，加上屬於學校場館，近期也沒有舉辦較大的賽事，新球季要舉辦職籃賽事，動線、售票和座位歸化，考驗球團和聯盟的能力。