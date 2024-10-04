我是廣告 請繼續往下閱讀

▲網友搭手扶梯看到前方男子的腳上有一個像是手錶的東西，讓人好奇用途為何。（圖/Threads）

▲在台灣也有使用電子腳鐐這項工具，性侵假釋犯、重大罪行假釋犯或羈押期滿、有逃亡之虞的犯人都會被戴上電子腳鐐。（圖/NOWnews資料照）

▲《黑帶出勤中》，內容就是在講述一名擁有跆拳道、劍道、柔道都是9段黑帶的高手李政道（金宇彬 飾），成為一名專門監控性犯罪者電子腳鐐的故事。（圖／Netflix）

前面那個人腳上有戴Apple Watch？近日一名網友在搭手扶梯時，發現前面有一名男子腳上戴著一個像是蘋果Apple Watch的東西，好奇拍下之後上傳請教是什麼東西，一名網友在社群平台「Threads」貼文指出只見貼出的照片中，該名男子正在搭手扶梯，腳踝上出現了一圈黑色的東西，貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來真的好像手錶.....」、、「昨天才在看《黑帶出勤中》，沒想到就被推到這則貼文，這就是管控性侵犯的電子腳鐐。」所謂的電子腳鐐，，用意不像是傳統的腳鐐要去限制犯人手腳活動，，比較不會引人注意。。法務部也統計，電子腳鐐的再犯率僅有0.98%，；除此之外，也不僅僅有性侵假釋犯會配戴，而最近Netflix除了上架《黑白大廚》外，還有戲劇《黑帶出勤中》，主角一行人透過24小時輪班監控這些罪犯，，打鬥場面非常精彩，有興趣的民眾可以到Netflix上搜尋來看看哦！