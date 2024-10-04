前面那個人腳上有戴Apple Watch？近日一名網友在搭手扶梯時，發現前面有一名男子腳上戴著一個像是蘋果Apple Watch的東西，好奇拍下之後上傳請教是什麼東西，沒想到許多人一眼就認出那是「電子腳鐐」，是用來監控性侵犯或者重大罪犯假釋後的一種監控定位工具，貼文引爆熱烈討論。
一名網友在社群平台「Threads」貼文指出「前面先生腳上那是什麼？為什麼要戴那個？」只見貼出的照片中，該名男子正在搭手扶梯，腳踝上出現了一圈黑色的東西，由於中心是方形的，如果不仔細看還以為是將Apple Watch戴在腳上，讓人好奇這個東西有何用途。
貼文曝光後，不少網友紛紛回應「看起來真的好像手錶.....」、「電子式腳鐐監控，通常針對一些特殊罪犯在假釋期間強制配戴的，以便監控，像是性侵慣犯這類的」、「這個是電子腳鐐喔！隨時都有人在監控其移動的位置」、「昨天才在看《黑帶出勤中》，沒想到就被推到這則貼文，這就是管控性侵犯的電子腳鐐。」
電子腳鐐是什麼？台灣都是誰在戴、用途一次看
所謂的電子腳鐐，就是一種具有定時自動以無線電或者衛星定位等方式回傳功能的腳環，用意不像是傳統的腳鐐要去限制犯人手腳活動，而是確保犯人沒有離開被指定的範圍或者進入被禁止的區域，特別的是，電子腳鐐不一定就像傳統腳鐐那樣的形狀，有些會做成像運動手錶狀，比較不會引人注意。
在台灣，為了避免性侵犯假釋後再犯案，法務部從2006年就開始對性侵假釋犯實施電子監控，從第一代裝設居家攝影機監看，逐漸演進至今改採電子腳鐐監控行蹤。法務部也統計，電子腳鐐的再犯率僅有0.98%，等於配戴電子腳鐐的假釋性侵犯，有99.02%未再犯；除此之外，也不僅僅有性侵假釋犯會配戴，還包括羈押期滿獲交保的被告實施電子監控，或者有重大嫌犯可能有逃亡之虞的人都可被戴上電子腳鐐。
韓劇《黑帶出勤中》爆紅！電子腳鐐回報監控人員馬上出動
而最近Netflix除了上架《黑白大廚》外，還有戲劇《黑帶出勤中》，內容就是在講述一名擁有跆拳道、劍道、柔道都是9段黑帶的高手李政道（金宇彬 飾），成為一名專門監控性犯罪者電子腳鐐的故事。
主角一行人透過24小時輪班監控這些罪犯，只要罪犯的行蹤詭異、超出警戒區的範圍，或者是打電話要求電子腳鐐充電不接，劇中的監控人員就會立刻出勤，並且壓制再犯嫌犯的速度都非常快速，打鬥場面非常精彩，有興趣的民眾可以到Netflix上搜尋來看看哦！
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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所謂的電子腳鐐，就是一種具有定時自動以無線電或者衛星定位等方式回傳功能的腳環，用意不像是傳統的腳鐐要去限制犯人手腳活動，而是確保犯人沒有離開被指定的範圍或者進入被禁止的區域，特別的是，電子腳鐐不一定就像傳統腳鐐那樣的形狀，有些會做成像運動手錶狀，比較不會引人注意。
在台灣，為了避免性侵犯假釋後再犯案，法務部從2006年就開始對性侵假釋犯實施電子監控，從第一代裝設居家攝影機監看，逐漸演進至今改採電子腳鐐監控行蹤。法務部也統計，電子腳鐐的再犯率僅有0.98%，等於配戴電子腳鐐的假釋性侵犯，有99.02%未再犯；除此之外，也不僅僅有性侵假釋犯會配戴，還包括羈押期滿獲交保的被告實施電子監控，或者有重大嫌犯可能有逃亡之虞的人都可被戴上電子腳鐐。
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而最近Netflix除了上架《黑白大廚》外，還有戲劇《黑帶出勤中》，內容就是在講述一名擁有跆拳道、劍道、柔道都是9段黑帶的高手李政道（金宇彬 飾），成為一名專門監控性犯罪者電子腳鐐的故事。
主角一行人透過24小時輪班監控這些罪犯，只要罪犯的行蹤詭異、超出警戒區的範圍，或者是打電話要求電子腳鐐充電不接，劇中的監控人員就會立刻出勤，並且壓制再犯嫌犯的速度都非常快速，打鬥場面非常精彩，有興趣的民眾可以到Netflix上搜尋來看看哦！
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