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▲翁家明在《在光裏的人》中穿長版外套的造型，迷倒大批網友。（圖／大愛提供）

男星翁家明、王傳一主演的大愛劇《在光裏的人》於昨（3）日首播，巧遇颱風夜就開紅盤，強勢登上同時段戲劇節目第3名，而收視最高峰則是44歲王傳一飾演的「葉明憲醫師」在最後5分鐘出場，他在戲中雖扮演菜鳥，但逗趣演出也成功吸引粉絲目光！導演林宏杰以擅長的戲劇節奏，加上余政憲製作人兼音樂人的配樂加乘果然奏效，第一集的收視最高峰是戲劇最後5分鐘王傳一飾演的「葉明憲」醫師出場，他初來乍來大林慈濟醫院，又是中醫師群中的大菜鳥，只好苦中作樂的答應上大埔醫療站，「我…還怕你們跟我搶咧！」61歲翁家則明在《在光裏的人》飾演「林繁幸醫師」，一出場就散發男神魅力，網友大讚他穿長版外套的造型「整個人的氣質很紳士很帥」。而王傳一從嘉義家門開車上山的全程行車紀錄，也是大埔醫療困境的縮影，全劇都在曾文水庫旁的大埔拍攝，觀眾也驚艷劇中美景，大讚「大埔真的是一個很美的地方。」除了王傳一、翁家明，其實不老男神級的還有霍正奇，他在劇中鄉土味十足的角色讓網友懷念不已，「演員需要多元角色磨練演技，這可以理解，但還是喜歡看他正氣凜然的角色。」大愛劇《在光裏的人》即日起，週一至週五每晚八點，大愛頻道及大愛劇場YouTube頻道同步播出。