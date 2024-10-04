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行政院長卓榮泰今（4）日在立法院接受總質詢。國民黨立委羅明才提問颱風假標準，表示此次山坨人颱風來襲，人民收到的訊息都不一樣，氣象署一年花了幾十億弄得像射飛鏢，放假造成許多民眾很大的不便。羅明才呼籲，莫忘世上苦人多。羅明才表示，這幾天颱風假雖然是放假，但他一顆心忐忑不安，此次山陀兒颱風，氣象局從幾天前說會破紀錄，最後不斷修正變化，如孫悟空七十二變。羅明才強調，人民收到的訊息都不一樣，氣象署一年花了幾十億弄得像射飛鏢，放假造成許多民眾很大的不便，呼籲行政院討論放假標準。卓榮泰表示，台灣是全球唯一颱風假是由政府機關宣布。民眾們有安全考量、經濟考量，氣象署現在有更好的科技，提供正確的資料給地方政府，由地方政府基於不同想法理念，判斷是否放假，並強調氣象署這次預測相當準確。