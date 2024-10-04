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▲受山陀兒颱風影響，高雄市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，均已全面進行搶修中。（圖／高市府教育局提供）

山陀兒颱風重創高雄，高雄市多所校園路樹傾倒致通學道等受損，高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森今（4）日至多所學校勘災，指示全力協助校園搶修。教育局長吳立森指出，高雄市約有200多所校園樹木傾倒、窗戶損壞與設備受損等，均已全面進行搶修中。目前全面搶修學校通學步道路樹與校內致有安全疑慮的部分，讓師生下週一能正常上放學。高雄市副市長李懷仁、教育局長吳立森今（4）日分別到中正高中、鳥松區仁美國小、鳳山區忠孝國小丶仁武高中與鼓山高中勘災。其中，仁美國小多棵路樹傾倒、通學道毀損；仁武高中樹木傾倒，大門、側門傾倒；中正高中校區與國軍高雄總醫院共用圍牆倒塌，校園外路樹傾倒影響通行；鳳山區忠孝國小多處鐵皮屋頂掀起等。鼓山高中機房、地下室拔河隊練習區有積水；舉重館選手住宿區天花板、圖書館採光罩有破損情形，李懷仁也指示教育局盡快協助復原，提供學生安全無虞學習空間，以及練習場所。吳立森表示，因山陀兒颱風影響學校課程進度，高雄市教育局經調查評估後決定，所屬各級學校本學期第1次定期評量週時程，為避免影響後續行事曆的安排，各校可透過調整授課進度與考試內容來因應颱風停課的影響。若有特殊需求，學校可透過課程發展委員會討論，並於10月25日前完成第一次期評量。