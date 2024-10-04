我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市日本工商會今（4）日發表2024年政策建言白皮書，提出台灣政府須解決五缺問題及穩定兩岸關係等建言。日本工商會也呼籲，台日雙方政府儘早簽署全面經濟夥伴協定，日本政府表態支持台灣儘早加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），盼2030年前台日貿易額提高至1.5倍。今年政策建言白皮書以「為台日經濟無縫合作發展並加以實現的建議」為主要政策建議，其中談到台日貨物、金錢及人民的雙向交流，盼能在2030年前將雙方貿易額增加至1.5倍。對此，日本工商會提出實現願景的5點建議，包括建立可實現貨物和服務自由流通的制度、締造一個可安心投資的環境、透過企業間的合作強化台日供應鏈、安排學生間及企業間的交流機會、以及行政上的彈性政策。而對於日本政府長期關心的放寬禁止進口福島縣等5縣生產食品管制措施，日本工商會進一步指出，感謝台灣政府已進行對應，期盼儘早取消管制措施，透過食品進一步加深台日友好關係。日本工商會不僅僅針對台灣提出建議，也對於日本政府提出政策建議。譬如台灣從2021年申請加入CPTPP，呼籲身為CPTPP一員的日本政府可以表態支持台灣儘早加入CPTPP。至於台版晶片法，日本工商會強調，日商至今未有投資案適用，呼籲台灣放寬研發費用、設備支出等門檻，並對日本半導體事業提供補助等協助。接受白皮書的國發會主委劉鏡清表示，自己來自產業，對日商有一定程度的了解，而台日關係、經濟發展與合作未來將越來越緊密。他分析，台灣去年對日投資增加55%，日本對台投資卻是減少0.9%，台灣投資環境仍有待加強，後續會好好拜讀白皮書，努力營造良好的投資環境。而今年白皮書提到，台灣離岸風電國產化要求難達標，阻礙日商擴大在台投資。劉鏡清回應，近期已有和經濟部長郭智輝做討論，最近經濟部也釋出善意的想法，將規劃政策上如何給予更多方便。