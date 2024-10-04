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▲▼洪孟楷表示山陀兒颱風後續影響仍有威脅，三芝區八連溪暴漲情形相當嚴重，甚至疑似出現掏空的狀況，石門地區豪大雨也造成部分路面積水無法通行。（圖／取自洪孟楷臉書）

受到山陀兒颱風殘餘水氣加上東北季風影響，基隆北海岸、東北角一帶仍持續有雨勢，目前新北市萬里區、金山區及淡水已被列入一級淹水警戒範圍。而國民黨立委洪孟楷在臉書PO出三芝、石門地區的災情，表示八連溪暴漲情形相當嚴重，甚至疑似出現掏空的狀況，當地廟宇被黃色泥水包圍淹起，畫面相當驚人。洪孟楷稍早在臉書貼出三芝、石門地區的災情，表示山陀兒颱風後續影響仍有威脅，三芝區八連溪暴漲情形相當嚴重，甚至疑似出現掏空的狀況；石門地區豪大雨也造成部分路面積水無法通行，目前已第一時間聯繫各區公所緊盯後續災後處理，提醒民眾出門前注意路況避免前往，讓消防弟兄儘速完成復原工作。從洪孟楷曬出的照片可見，當地廟宇被滾滾黃泥水困住，周遭牆板被淹至一半高度，難以阻擋大水流入，部分路段甚至已經淹成黃河，完全看不見路面，八連溪暴漲高度也十分危險。目前新北市萬里區、金山區、淡水區皆被水利署列入一級警戒範圍，提醒民眾務必注意安全，低窪地區慎防積、淹水。