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伊朗近日向以色列發動大規模飛彈攻擊，以色列則持續針對黎巴嫩首都貝魯特猛烈轟炸，而以色列會如何報復伊朗也讓外界高度關注。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）今（4）日主持週五祈禱講道，稱伊朗對以色列的攻擊相較於以色列所犯下的滔天罪行,已是「最小程度」懲罰，還痛批美國是擾亂中東地區的「瘋狗」。綜合外媒報導，哈米尼於伊朗首都德黑蘭市中心的大莫薩拉清真寺（Imam Khomeini Grand Mosalla Mosque）帶領民眾進行祈禱，先替日前喪生的真主黨（Hezbollah）領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah）致哀，接著哈米尼發表公開談話。哈米尼呼籲全球穆斯林團結，稱伊朗與巴勒斯坦、黎巴嫩和其他穆斯林國家的「敵人」是一樣的，顯然意指以色列。接著，哈米尼強調伊朗對以色列的攻擊完全「合法」，相較於以色列所犯的滔天罪行已是最小程度懲罰。哈米尼批評以色列政權就像中東地區的「吸血鬼」，而美國則是中東地區的「瘋狗」。哈米尼重申，伊朗有能力且有決心對以色列履行「任何相關職責」，且在以色列問題上不會猶豫，也不會拖延。之前報導曾稱，伊朗政府已透過卡達向美國傳達，伊朗「單方面自我克制的階段」已經結束，並補充說「自我克制並不能滿足我們的國安需求」。