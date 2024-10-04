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經濟部決議10月16日起再調漲一波電價，卻因外界質疑「賣菸的比救命的重要」，經濟部政策大轉彎，醫療院所改為凍漲，菸草製造業改調漲14%。富邦集團董事長蔡明忠今（4）日也對電價調漲提出看法。他說，國內電價結構過去長期不合理，這幾年政府比較有勇氣調整電價，只是累積太久沒調整，大家一時之間對頻漲電價有適應問題，並建議政府加強全民永續概念的教育，讓如何節電節能成為全民社會運動，「我相信電力長期就不是個問題」。蔡明忠今日出席第5屆蔡萬才台灣貢獻獎贈獎典禮，並在會後受訪談到電價調漲問題。蔡明忠說，台灣電價結構過去本來就長期不合理，這幾年政府比較有勇氣調整電價，也因為累計太久沒調，大家一時之間對於為何頻頻調電價，會有適應的問題，政府能勇敢面對現在電力問題或者艱難的電力供應問題，這是很好的事情。蔡明忠還表示，大家應該要體諒，地球暖化是全人類都要面臨的挑戰，大家應該要想的不是電價漲了，口袋荷包會受到損傷，而是每個人都應該想想看，怎麼能夠節電節能，能夠省下一度電，對於台灣、世界都會有幫忙。不過，蔡明忠也提到，政府可能需要在全球永續概念教育多做一點，教大家如何自己節電、發電，並變成全民社會運動，這樣電力長期就不是一個問題。